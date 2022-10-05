Hareketsiz yaşam damar tıkanıklığı riskini arttırıyor

Damar tıkanıklığı, 50 yaş üzerinde yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Doç. Dr. Macit Bitargil, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülen damar tıkanıklığının ilerleyici bir hastalık olduğunu belirtiyor. "Bacaklarda güçsüzlük ve yol yürüme ile oluşan ağrı, enfeksiyona meyilli yara açılması, renk değişikliği ve solgunluk, kıllanmada azalma, tırnak büyüme hızında yavaşlama gibi belirtilerle kendini gösteren damar tıkanıklığı tedavi edilmediğinde çok ciddi sorunlara neden olabilir" diyor. Bitargil, damar tıkanıklığına yol açan 5 önemli nedeni anlatıyor:

SİGARA: Sadece sigara içmek değil, içilen yerde bulunmak ve dumana maruz kalmak bile damar tıkanıklığı riskini artırıyor.

HAREKETSİZLİK: Günde 5000 adımın altına düşmemek, haftada 3-4 defa 40-50 dakika kadar düzenli egzersiz yapmak büyük önem taşımaktadır. KOLESTEROL: Kolesterol ve trigliseritler, yağsı maddeler olup vücutta fazla miktarlarda bulunduğunda çeşitli etkileşimler ile damar çevresinde birikerek tıkanıklığa neden olabiliyor.

HİPERTANSİYON: Normalde kan basıncının 120/80 mmhg olması gerekiyor. Yüksek basınçlarda hücreler zarar görmeye başlarken, müdahale edilmezse damar tıkanıklıkları kaçınılmaz oluyor.

DİYABET: Şeker hastalarının yüzde 20-30'unda damar tıkanıklığı görülebiliyor. Kontrolsüz kan şekeri zamanla damar lümeninde problemlere neden olarak tıkanıklığa yol açabiliyor.

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