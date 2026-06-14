Araştırmalar yanıtı değiştirdi: Pirinç pişirmeden önce yıkanmalı mı?

GÜVENLİK İÇİN YIKAMAK ŞART MI?

Pirinç geçmişte daha çok sağlık ve temizlik amacıyla yıkanıyordu. Bu işlemle toz, böcek, küçük taşlar ve kabuk parçalarının uzaklaştırılması hedefleniyordu.

Günümüzde ise uzmanlara göre marketlerde ve güvenilir satıcılarda satılan pirinçler genellikle sıkı kalite standartlarından geçiyor.

Adelaide Üniversitesinden gıda bilimci Bo Wang, pirincin tüketiciye ulaşmadan önce temizlendiğini, kurutulduğunu, kabuğundan ayrıldığını, öğütüldüğünü, sınıflandırıldığını ve paketlendiğini belirtti.

Kurutma aşaması pirincin nemini azaltıyor. Bu da depolama sırasında kalitenin korunmasına ve mikrobiyal büyümenin sınırlandırılmasına yardımcı oluyor.