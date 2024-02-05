Hamilelik döneminde uygulanan aşılar, kritik önem taşıyor! Hem anneyi hem de bebeği koruyor

VERTİGO ZAMANI
Serinleyen hava, nörolojik hastalıkları da tetikliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Fatmanur Altunsoy Yılmaz, son dönemde baş dönmesi şikayetlerinde yaşanan artışa değiniyor. Vertigo olarak da bilinen bu durumun bir hastalık değil semptom olduğunu ve genellikle sersemlik, denge problemi, mide bulantısı, kulakta çınlama, yoğun baş ağrısı, kulakta tıkanıklık hissi, hareket ederken zorlanma gibi şikayetlere neden olduğunu belirtiyor. 40 yaşından sonra sık görülen vertigonun tedavisiyle ilgili şunları söylüyor: Hastalar ilaç tedavisine ek olarak beslenmesine de dikkat etmeli. Badem, ceviz, fındık tüketmeli ve bol su içmeli. Bu durum beyin damarlarının korunmasına ve vertigonun tetiklenmesinden korunmada etkilidir.
FISTIK GİBİ
B vitamininden zengin yer fıstığı, sağlık saçıyor. Düzenli tüketildiğinde hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor.
- MİDE ve kolon kanserinden korur.
- Alzheimer hastalığını engeller.
- Kan şekerini dengeler ve diyabeti önler.
- Safra taşlarına faydalıdır.
- Kolesterolü düşürür.
- Depresyondan korur. Mutluluk verir.
- İnme riskini azaltır.
- Sedef hastalığına iyi gelir.
KOLESTEROLE BAMYA
Lif yönünden oldukça zengin bir besin olan bamya, bağırsak hareketlerini düzenlemede oldukça yardımcı olur. Kolesterolü düzenlemeye yardımcı olur. Vücuttaki demir ihtiyacını karşılar. Hastalıklardan korur.
PANCAR DEYİP GEÇME
Bolca vitamin ve mineral içeren kırmızı pancar, kan şekerini dengeler. İnsülin duyarlılığını artırır. Lifli yapısı sayesinde bağırsakları temizler. Kabızlığı önler. Kolesterol ve kan basıncını dengeler.
AYVAYLA KELLİĞE SON
Kış aylarının sevilen meyvesi ayva, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı korur. Glisemik indeksi düşük bir meyve olması nedeniyle kan şekerini yükseltmez. Tok tutar. Bağışıklığı destekler. Saçların uzamasını sağlar.
ŞEKERE GREYFURT
Greyfurt, turunçgiller arasında en yüksek C vitaminine sahip acı-tatlı bir kış meyvesidir. Kalp sağlığını korur, tansiyonu ve kolesterolü düzenler, insülin direncini azaltır. Bağışıklığı da güçlendirir.