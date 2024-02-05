Hamilelik döneminde uygulanan aşılar, kritik önem taşıyor! Hem anneyi hem de bebeği koruyor

Hamilelik, bağışıklık sisteminin en zayıf olduğu dönem olarak biliniyor. Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın yolu ile aşılanmaktan geçiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Şafak Yılmaz Baran, her aşının kendine özel bir uygulama takvimi olduğunu belirtiyor. Hangi aşının ne zaman yapılması gerektiğini açıklıyor...

- İnfluenza: Hamilelikte oldukça ağır seyreder. Annede akciğer ile kalp sorunlarında, hastanede yatışta ve düşükte artışa neden olabilir. Hamilelikte yapılan influenza aşısı antikorları plasentadan geçerek bebeği korur. 14. hamilelik haftasından sonra, influenza mevsimi boyunca, (Eylül-Nisan aylarında) uygulanması önerilir. - Covid – 19 aşısı: Hamileliğin her döneminde uygulanabilir. Bir doz Covid- 19 aşısı orijinal alfa varyantına karşı iyi bir koruma sağlar, ancak virüsün delta varyantı ile iyi bir bağışıklık seviyesi sağlamak için iki doz gerekir. - Tetanoz – Difteri aşısı: Aşılama sayesinde hem hamilelikte ortaya çıkabilecek tetanoz enfeksiyonunun şiddeti azalır. Erken doğum ve ölü doğum riskini düşürür. Bunların yanı sıra bebekte gelişebilecek olan nörolojik sorunlar da önler. Aşının ilk dozu hamileliğin 4. ayında veya henüz yapılmadıysa 4. aydan sonra ilk muayenede uygulanır. İkinci doz, ilk dozdan en az 4 hafta sonra yapılıyor, bu sayede 1-3 yıl koruma sağlanmış olur. - Hepatit başısı: Anne adayının daha önceden bağışıklığı yoksa yapılabilir. Hamilelikte geçirilen hepatit B enfeksiyonu nun normal popülasyona göre daha ciddi seyretmesi beklenmez. Hamileliğin 0, 1 ve 6. aylarında uygulanır. Anneyi ve bebeği de korur.





VİTAMİNİ KILÇIĞINDA

Kış geldi, balık mevsimi de açıldı. Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, iyi bir Omega-3 kaynağı olan balığın, haftada en az iki kez tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Balığın, kalp ve beyin sağlığını desteklediğini belirten Dyt. Öztürk, hamsi ve istavrit kılçığında yüksek oranda kalsiyum ve fosfor bulunduğu için özellikle bu balıkların kılçıklarıyla tüketilmesi gerektiğini açıkladı. "Hamsi ve küçük balık türlerini kılıçlarıyla tüketmenizi öneriyorum.

Balık kılçığında bulunan yüksek miktarda kalsiyum, fosfor kemik sağlığı için önemlidir. Özellikle kemik erimesi bulunan bireyler hamsiyi kılçığıyla tüketmelidir. Bağışıklığı güçlendirmeye hastalıklardan korumaya yardımcıdır. Diş sağlığımız için ve göz sağlığımızı korumaya etkisi vardır. Hamsi için vitamini kılçığındadır desek hiç abartmış olmayız. Güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyaç duyduğumuz günlerde hamsi hastalıklardan korumaya yardımcıdır. Soğuk algınlığına grip gibi hastalıklardan korumaya faydalıdır" ifadesini kullandı.