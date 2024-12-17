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Hamam uyarısı! Kışın daha sık kullanılıyor: Kalbin yükünü artırıyor

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal: "Sauna ve hamamlar yüksek ısı ve nem nedeniyle insan vücudunda, özellikle kalp damar sisteminde ciddi değişikliklere neden olur. dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024
Hamam uyarısı! Kışın daha sık kullanılıyor: Kalbin yükünü artırıyor

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    Havaların mevsim normalleri gereği soğuk seyrettiği bu günlerde gerek yorgunluk atmak, gerek hastalık belirtilerinde 'ter atmak' gerekse keyfi olarak sıcak hamam, sauna kullanımda artış olduğu biliniyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, "Sauna ve hamamlar yüksek ısı ve nem nedeniyle insan vücudunda, özellikle kalp damar sisteminde ciddi değişikliklere neden olur. Vücut ısısının 40 dereceye kadar çıkabildiği bu alanlarda aşırı terleme ile kaybedilen sıvı yanında, yüksek ısı nedeni ile damarların genişlemesi kan basıncını düşürür. Kalp, tansiyonun düşmesini telafi etmek için hem daha hızlı atar hem de daha güçlü kasılmak zorunda kalır. Böylelikle kalbin yükü çok fazla artar. Kalp yetmezliği olan hastalar, acil müdahale gerektirecek ciddi nefes darlığı problemleri yaşayabilir" diyor.

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