Güzellik sırrı lahana (Sağlık haberleri)

Güçlü bir antioksidan olan lahana, vücuttaki iltihapları önler. Kalp hastalıkları ve karaciğer yağlanmasına karşı koruyucudur. Lif kaynağı olması sebebiyle sindirim sistemine yardımcı olur. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Kolesterolü düşürür. İdrar söktürür. Kavurmasından turşusuna pek çok şekilde tüketilebilir. Ayrıca lahana suyu, ses kısıklığına ve kansızlığa iyi gelir.

DİYETTE YOYO SENDROMU

Pek çok kişi, kilolarından kurtulmak için diyet yapıyor. Ancak kiloyu koruyamayıp geri alabiliyor. Bu da yoyo sendromuna işaret ediyor. Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, "Kişi yaşam tarzına uygulamakta güçlük çektiği bir tarzda diyet listesi uygular. Bu durum sonucu tekrar kilo alımı başlar. Bilinçsiz kilo verimleri bunun diğer bir sebebidir" diyor. Yoyo sendromundan korunmak için yapılması gerekenlere anlatıyor: Size özel planlanmamış diyet listelerini kesinlikle uygulamayın. Sizi çok aç hissettiren programlardan uzak durun.

HAVUZ SUYU İSHALİ TETİKLER

Çocuklarda yazın hastalıklar sık görülüyor. Özellikle ishale dikkat çeken Doç. Dr. Murat Sütçü, "İshal, idrar yolu enfeksiyonu, dış kulak yolu iltihabı, gıda zehirlenmeleri ve güneş çarpmasını yazın çocuklarda sık görmekteyiz. İshalin sık görülmesinin nedenlerinden biri; tatil yerlerinde uzun süre bekleyen yiyeceklerde hastalığa neden olan bakteri, virüs toksinlerin daha kolay çoğalmasıdır. Ayrıca havuz ve su ile ilgili etkinlikler de bulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Kusma ve sıvı kaybı varsa uzmana danışılmalı" diyor.

ÖNCE REHABİLİTASYON SONRA PROTEZ

Yaşın ilerlemesiyle birlikte kalça eklemi, çeşitli nedenlerden dolayı hasar görüyor. Hasarlı eklemin yapay bir eklemle değiştirilmesi gerekiyor. Bu noktada kalça protezi devreye giriyor. Dr. Berrin Akpınar, kalça protezi operasyonunun başarısını arttırmak için rehabilitasyona operasyondan önce başlanması gerektiğini söylüyor. "6 hafta boyunca sırtüstü pozisyonda bacak arasına yastık ile yatmayı öneriyoruz" diyor.

MİGRENİN İLACI NANE

Nane, hastalıklara savaş açar. Hazmı kolaylaştırır. Astım, grip ve öksürüğe iyi gelir. Kalp sağlığını korur. Migren ağrılarını dindirir.

ÇÜRÜKLERE KARABİBER

Mucizevi baharat karabiber, sindirimi destekler. Hazımsızlığı engeller. Toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Diş çürüklerine karşı korur.

KOLESTEROLE LEBLEBİ

Leblebi, açlığı giderir. Kalbi kuvvetlendirir. Kötü kolesterolü düşürür. Hafızayı güçlendirir. Bağışıklığı destekler. Enerji verir. Kan şekerini dengeler.