Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Eşim mutlu değil





BENİ HİÇ ANLAMIYOR

Yeni evlendim. Eşim eve sürekli sebze taşıyor. Ben de etsiz yemek yiyemem. Kabızlığım var. Eşim "ettendir" diyor. Doğru mu?

Doğruluk payı var. Sadece et mi? Başka hastalık ya da nedenler var mı? Değerlendirmek uygun olur. Tek yönlü beslenmenin çeşit çeşit zararı var. Günde en az 1-2 porsiyon yani yaklaşık 100-200 gram kadar sebze tüketmenin kalp, mide, bağırsak, kan, kas, sinir, cinsel sağlık üstüne sayılamayacak kadar faydası var. Bol su iç, hareket et, hamurdan sakın. Bunları yapmazsan hastalığın olmasa bile basur, makat yırtığı gibi sert-zorlu dışkılama nedeniyle meydana gelen hastalıklara yakalanabilirsin. Testi kırılmadan hanımını dinle.