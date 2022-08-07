Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Eşim mutlu değil

32 yaşındayım. İlişkide sertliğim 8-10 dakika sürüyor. Eşim mutlu olmuyor. Bu durum erken boşalma mı?
İlişkide zevk alma durumu dakikayla ilgili değildir. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin. Kadınların orgazmuyarılma durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme-dokunma dönemini daha uzun tutun. Ruhunu da okşayın. Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır.
İKİNCİ BAHAR
64 yaşındayım. Ne zamandır yalnızım. Şimdi evlenmek istiyorum. Hayatımda ikinci bir bahar olsun istiyorum. Cinsellikte sorun yaşar mıyım? Ne yapmam lazım?
Takdir edersin ki cevap çok. Öncelikle cinsel ilişki 2 kişi arasındaki bir süreçtir. Sabit bilgileri yoktur. Kişiden kişiye değişebilen durumlar vardır. Öncesinde mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Gerekirse tetkikler yapılır, filmler çekilir. Varsa şikayetlerine göre ve muayene bulgularına göre planlama yapılır.
BENİ HİÇ ANLAMIYOR
Yeni evlendim. Eşim eve sürekli sebze taşıyor. Ben de etsiz yemek yiyemem. Kabızlığım var. Eşim "ettendir" diyor. Doğru mu?
Doğruluk payı var. Sadece et mi? Başka hastalık ya da nedenler var mı? Değerlendirmek uygun olur. Tek yönlü beslenmenin çeşit çeşit zararı var. Günde en az 1-2 porsiyon yani yaklaşık 100-200 gram kadar sebze tüketmenin kalp, mide, bağırsak, kan, kas, sinir, cinsel sağlık üstüne sayılamayacak kadar faydası var. Bol su iç, hareket et, hamurdan sakın. Bunları yapmazsan hastalığın olmasa bile basur, makat yırtığı gibi sert-zorlu dışkılama nedeniyle meydana gelen hastalıklara yakalanabilirsin. Testi kırılmadan hanımını dinle.