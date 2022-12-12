Günümüzde en sık görülen hastalıklardan biri! Uzmanlar, karaciğer yağlanmasına karşı uyarıyor

Günümüzde beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı değişiyor. Hazır ve paketli gıdaların tüketilmesi ile hareketsizlik sağlığı bozuyor. İşte bu durum en çok da vücudun en hayati organlarına zarar veriyor. Bir saat gibi düzenli çalışan organlar, kendilerine faydalı olan besinler tüketilmedikçe zarar görüyor. Bu da hastalıkları beraberinde getiriyor. Karaciğer yağlanması, günümüzde en sık görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Yağlı beslenmekten kronik hastalıklara kadar pek çok durum, karaciğerin çalışmasını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, karaciğer sağlığının şifrelerini açıklıyor.
VÜCUDUN EN HAYATİ ORGANI
Karaciğer, vücudun en büyük organı olarak biliniyor. Sağ üst karın bölgesinde yer alıyor. Sindirim sisteminin en önemli organlarından olan karaciğer, besinlerin vücut tarafından kullanılabilir hale gelmesine yardımcı oluyor. Faydalı maddeleri vücuda, zararlı maddeleri ise böbreklere göndererek üre olarak atılmasını sağlıyor. Vücuda zararlı olabilecek ilaç ve alkol gibi maddeleri temizliyor. Demir, vitamin yağ ve protein ve şeker gibi enerji kaynaklarını depoluyor. Karbonhidrat metabolizmasını düzenleyen karaciğer, kan glikoz düzeyinin belirli seviyelerde kalmasını sağlıyor. Kan pıhtılaşma faktörlerini, enzimleri ve diğer proteinleri sentezliyor. Diyabet, kalp yetmezliği doğuştan olan demir ve bakır metabolizma bozukluğu, karaciğer sağlığını bozuyor.