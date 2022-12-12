Günümüzde en sık görülen hastalıklardan biri! Uzmanlar, karaciğer yağlanmasına karşı uyarıyor

Günümüzde beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı değişiyor. Hazır ve paketli gıdaların tüketilmesi ile hareketsizlik sağlığı bozuyor. İşte bu durum en çok da vücudun en hayati organlarına zarar veriyor. Bir saat gibi düzenli çalışan organlar, kendilerine faydalı olan besinler tüketilmedikçe zarar görüyor. Bu da hastalıkları beraberinde getiriyor. Karaciğer yağlanması, günümüzde en sık görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Yağlı beslenmekten kronik hastalıklara kadar pek çok durum, karaciğerin çalışmasını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, karaciğer sağlığının şifrelerini açıklıyor.