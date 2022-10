Günlük hayattaki koşuşturma sonucu gelen yorgunluktan portakal suyu ile kurtulun

Günlük hayatın koşuşturması, yoğunluk ve stresle birlikte vücut, yorgun ve halsiz kalabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğba Küçük, hava durumunun bile bitkinlik oluşturabildiğini anlatıyor. Uyku bozuklukları, uzun süreli stres veya grip gibi hastalıklar da dahil olmak üzere halsizliğin pek çok farklı sebebi olabileceğini belirten Küçük, "Vücudumuzun gereksinim duyduğu faydalı besinleri ve vitaminleri tüketerek halsizlikten kurtulmak kolay. İçecek olarak 1 bardak taze portakal suyu içebilirsiniz. B ve C vitaminlerinin karışımı size gün boyu ihtiyaç duyacağınız enerjiyi sağlayacaktır. Kivi, havuç, armut, maydanoz gibi gıdaların faydaları gözardı edilemez" diyor.



YÜKSEK ŞEKER ANNELİĞE ENGEL

Kısırlık, her 100 çiftten birini etkiliyor. Op. Dr. Beyhan Badoğlu, pek çok faktörlerin kadınlarda kısırlık riskini artırdığını söylüyor. Özellikle 35 yaşından sonra kadınlarda doğurganlığın ciddi oranda azaldığını vurguluyor. "Kadınlarda çikolata kisti, polikistik over sendromu, diyabet ve erken menopoz gibi nedenler adet döngüsünü etkileyerek kısırlığa neden olabilir" diyor. Kısırlık tedavisiyle ilgili şunları söylüyor: Tedavi seçenekleri, hastanın yaşına ve eşlere yapılan tetkiklerin sonuçlarına göre belirlenir. En çok bilinen yöntem tüp bebek tedavisidir.



BEYİN İÇİN MANTAR YİYİN

Mantar, kolesterolün düşürülmesini sağlar. Kalp sağlığını artırır. Genç kalmaya yardımcı olur. Beyninizi korur. Bağışıklığı güçlendirir.



ZEYTİN YE UNUTMA

Zeytin, kilo vermeye yardımcı olur. Saçlarda ve cilt sağlığında düzelme sağlar. Alerjilere karşıdır. Doğurganlığı artırır. Dejeneratif hastalıkların etkisini azaltır.



ATEŞE ZENCEFİL ÇAYI

Zencefil çayı, mide bulantısını geçirir. Deniz tutmasına iyi gelir. Sindirimi hızlandırır. Solunum yollarını açar. Terlemeyi artırarak ateşi düşürür.



