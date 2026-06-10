Sadece futbol değil terapi! Bilim dünyası doğruladı: Dünya Kupası maçları ruhu iyileştiriyor

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İngiltere'de yapılan bir araştırma, spor müsabakalarını takip eden kişilerin yaşam memnuniyetinin daha yüksek olduğunu ve daha az yalnız hissettiklerini ortaya koydu.

Anglia Ruskin Üniversitesi araştırmacıları, 16 ila 85 yaş arasındaki 7 bin 209 kişinin verilerini inceledi ve canlı spor etkinliklerine katılanların daha yüksek yaşam memnuniyeti bildirdiğini tespit etti.

Televizyon veya internet üzerinden spor karşılaşmalarını izleyenlerde de depresyon belirtilerinin daha düşük seviyelerde olduğu görüldü.

Araştırmacılar, spor izleyen insanların daha mutlu olmasının nedeninin sosyal çevre veya ekonomik durum gibi faktörler olabileceğini belirtti.

Japonya'da beyin görüntüleme çalışmaları, spor izlerken ödül ve mutluluk hissiyle ilişkilendirilen beyin bölgelerinde daha yüksek aktivite gözlendiğini gösterdi.

Futbol, basketbol, olimpiyatlar ya da yerel bir takım fark etmiyor. Spor karşılaşmalarını takip etmek çoğu zaman büyük sevinçler ve hayal kırıklıklarıyla dolu duygusal bir süreç anlamına geliyor. Ancak bilim insanlarına göre bu iniş çıkışlar, genel tabloya bakıldığında ruh sağlığı üzerinde olumlu etkiler bırakabiliyor. İngiltere'de yürütülen yeni bir araştırma, spor müsabakalarını takip eden kişilerin yaşam memnuniyetinin daha yüksek olduğunu, kendilerini daha az yalnız hissettiklerini ve hayatlarını daha anlamlı bulduklarını ortaya koydu.

Araştırmaya göre spor karşılaşmalarını takip eden kişiler, yaşamlarından daha fazla memnuniyet duyuyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir) CANLI MAÇ İZLEYENLERDE YALNIZLIK HİSSİ DAHA DÜŞÜK Anglia Ruskin Üniversitesi araştırmacılarının gerçekleştirdiği çalışmada, İngiltere'de yaşayan 16 ila 85 yaş arasındaki 7 bin 209 kişinin verileri incelendi. Araştırma sonuçlarına göre son bir yıl içinde en az bir canlı spor etkinliğine katılan kişiler, spor müsabakalarına gitmeyenlere kıyasla daha yüksek yaşam memnuniyeti bildiriyor. Aynı zamanda bu kişilerde yalnızlık hissinin daha düşük olduğu görülüyor. Araştırmacılar, elde edilen bulguların daha önce yapılan çalışmalarla da örtüştüğünü belirtiyor. Daha önceki araştırmalar da yılda en az bir kez canlı spor etkinliği izleyen kişilerde depresif belirtilerin daha az görüldüğünü göstermişti.