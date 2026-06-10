Sadece futbol değil terapi! Bilim dünyası doğruladı: Dünya Kupası maçları ruhu iyileştiriyor
İngiltere ve Japonya'da yürütülen yeni bilimsel araştırmalar maç izlemenin insan psikolojisi üzerinde ezber bozan faydalarını ortaya koydu. İster stadyumda ister televizyon ekranı başında olsun futbol, basketbol ya da milyonları ekrana kilitleyen Dünya Kupası gibi dev turnuvaları takip etmek ruh sağlığını kökten etkiliyor. Peki taraftarlık ve Dünya Kupası heyecanı beynimizde neyi değiştiriyor? İşte yalnızlığı bitiren, aidiyet duygusunu artıran ve depresyon riskini azaltan o araştırmanın çarpıcı detayları.
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- İngiltere'de yapılan bir araştırma, spor müsabakalarını takip eden kişilerin yaşam memnuniyetinin daha yüksek olduğunu ve daha az yalnız hissettiklerini ortaya koydu.
- Anglia Ruskin Üniversitesi araştırmacıları, 16 ila 85 yaş arasındaki 7 bin 209 kişinin verilerini inceledi ve canlı spor etkinliklerine katılanların daha yüksek yaşam memnuniyeti bildirdiğini tespit etti.
- Televizyon veya internet üzerinden spor karşılaşmalarını izleyenlerde de depresyon belirtilerinin daha düşük seviyelerde olduğu görüldü.
- Araştırmacılar, spor izleyen insanların daha mutlu olmasının nedeninin sosyal çevre veya ekonomik durum gibi faktörler olabileceğini belirtti.
- Japonya'da beyin görüntüleme çalışmaları, spor izlerken ödül ve mutluluk hissiyle ilişkilendirilen beyin bölgelerinde daha yüksek aktivite gözlendiğini gösterdi.
Futbol, basketbol, olimpiyatlar ya da yerel bir takım fark etmiyor. Spor karşılaşmalarını takip etmek çoğu zaman büyük sevinçler ve hayal kırıklıklarıyla dolu duygusal bir süreç anlamına geliyor. Ancak bilim insanlarına göre bu iniş çıkışlar, genel tabloya bakıldığında ruh sağlığı üzerinde olumlu etkiler bırakabiliyor.
İngiltere'de yürütülen yeni bir araştırma, spor müsabakalarını takip eden kişilerin yaşam memnuniyetinin daha yüksek olduğunu, kendilerini daha az yalnız hissettiklerini ve hayatlarını daha anlamlı bulduklarını ortaya koydu.
CANLI MAÇ İZLEYENLERDE YALNIZLIK HİSSİ DAHA DÜŞÜK
Anglia Ruskin Üniversitesi araştırmacılarının gerçekleştirdiği çalışmada, İngiltere'de yaşayan 16 ila 85 yaş arasındaki 7 bin 209 kişinin verileri incelendi.
Araştırma sonuçlarına göre son bir yıl içinde en az bir canlı spor etkinliğine katılan kişiler, spor müsabakalarına gitmeyenlere kıyasla daha yüksek yaşam memnuniyeti bildiriyor. Aynı zamanda bu kişilerde yalnızlık hissinin daha düşük olduğu görülüyor.
Araştırmacılar, elde edilen bulguların daha önce yapılan çalışmalarla da örtüştüğünü belirtiyor. Daha önceki araştırmalar da yılda en az bir kez canlı spor etkinliği izleyen kişilerde depresif belirtilerin daha az görüldüğünü göstermişti.
TELEVİZYONDAN İZLEMEK DE BENZER ETKİ YARATABİLİYOR
Canlı maçlara gitme imkanı olmayanlar için de olumlu haberler var.
Araştırmalar, spor karşılaşmalarını televizyon ya da internet üzerinden takip eden kişilerde de depresyon belirtilerinin daha düşük seviyelerde görüldüğünü ortaya koyuyor. Üstelik spor izleme sıklığı arttıkça bu etkinin daha belirgin hale geldiği belirtiliyor.
Bilim insanlarına göre spor müsabakalarını ister stadyumda ister ekran başında takip eden kişiler, genel olarak hayatlarından daha fazla tatmin duyduklarını ifade ediyor.
UZMANLAR SOSYAL BAĞLARA DİKKAT ÇEKİYOR
Araştırmacılar, elde edilen verilerin doğrudan neden-sonuç ilişkisi kurmaya yetmediğini vurguluyor. Spor izleyen insanların daha mutlu olmasının nedeni sporun kendisi olabileceği gibi, sosyal çevre ya da ekonomik durum gibi başka faktörler de etkili olabilir.
Bununla birlikte uzmanlar, sporun insanlar arasında ortak kimlik oluşturma gücünün önemli bir rol oynadığı görüşünde.
Sosyal kimlik teorisine göre insanlar, kendilerini belirli grupların parçası olarak gördüklerinde daha güçlü sosyal bağlar kurabiliyor. Bir spor takımını desteklemek de bu aidiyet duygusunu güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.
AYNI TAKIMI DESTEKLEYENLER ARASINDA DAYANIŞMA ARTIYOR
Araştırmalar, desteklediği takımla güçlü bağ kuran taraftarların diğer taraftarlardan daha fazla duygusal destek gördüğünü gösteriyor.
Bu durum, bireylerin yaşam memnuniyetini artırırken kendilerini daha güçlü bir topluluğun parçası olarak hissetmelerine de katkı sağlıyor.
Bilim insanları bu etkiyi "yansıyan başarıyla gururlanma" olarak tanımlıyor. Takım kazandığında taraftarlar da başarının bir parçası gibi hissediyor. Buna karşılık takımın başarısız olduğu dönemlerde ise insanlar psikolojik olarak kendilerini korumak amacıyla takımla aralarına mesafe koyabiliyor.
BEYİN GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMALARI DA AYNI SONUCU DESTEKLİYOR
Japonya'da gerçekleştirilen bir araştırma da spor izlemenin psikolojik etkilerine ışık tuttu.
Beyin görüntüleme tekniklerinin kullanıldığı çalışmada, katılımcılar popüler spor müsabakalarını izlediklerinde ödül ve mutluluk hissiyle ilişkilendirilen beyin bölgelerinde daha yüksek aktivite gözlendi.
Araştırmacılar, spor izleme deneyiminin yalnızca fiziksel olarak bir arada bulunmaya bağlı olmadığını belirtiyor. Taraftarlar, evlerinden takip ettikleri karşılaşmalarda da kendilerini daha geniş bir topluluğun parçası olarak hissedebiliyor.
ORTAK DENEYİM RUH HALİNİ OLUMLU ETKİLİYOR
Uzmanlara göre spor karşılaşmalarını takip etmek, insanlar arasında ortak deneyimler ve sosyal bağlar oluşturuyor. Bu da psikolojik iyi oluş üzerinde olumlu etkiler yaratıyor.
Araştırmacılar, sporun getirdiği heyecanı başkalarıyla paylaşmanın ruh sağlığı açısından önemli faydalar sağlayabileceğini belirtiyor. İster tribünde ister ekran başında olsun, takımını destekleyen kişiler bu deneyimin yalnızca eğlenceli değil, aynı zamanda psikolojik açıdan da yararlı olabileceğini bilerek karşılaşmaları takip edebiliyor.