En az 22 zararlı kimyasal madde içeren saç boyalarına dikkat!

Hastalıklara karşı sağlıklı beslenme büyük önem taşıyor. Ancak bunun yanında zararlı kimyasallar içeren maddelerden de uzak durmak gerekiyor. Dr. Aynur Ketene, günlük hayatta kullanılan ürünlerin tehlike saçtığını söylüyor.

Şunları tavsiye ediyor: Şampuanlar, makyaj malzemeleri, saç boyaları vücudun atamadığı kimyasallar içeriyor. Bu da bağışıklık sistemini yıpratıp hastalıklara davetiye çıkartıyor.

Kanseri tetikliyor. Yine sigara, alkol, gereksiz ilaç kullanımı, plastik kaplar, kirli hava, yüksek gerilim hatları, florlu diş macunları, alüminyumlu deodorantlar, diş dolguları, klorlu yüzme havuzları, GDO'lu paketlikatkı maddeli gıdalar da kanser gibi hastalıkların önünü açıyor.

ŞİFA MELATONİNDE...

Saç boyası ve makyaj malzemeleri kadar gereksiz vitamin kullanımı da hastalıklara davetiye çıkartıyor. Doktor kontrolü olmadan hiçbir vitamin ve mineralin gelişigüzel kullanılmaması gerekiyor. Aksi taktirde uzun vadede ciddi tehlikelere yol açabiliyor. Sağlık için yeterli ve kaliteli uykuya dikkat etmek gerekiyor.

Melatonin hormonu gece 23.00-03.00 saatleri arasında salgılanan en güçlü antioksidanlardandır. Gece boyunca vücudu toksinlerden arındırıp, ertesi güne hazırlar. Bu nedenle özellikle bu saatler başta olmak üzere yeterli ve kaliteli uykuya özen gösterin. Bununla birlikte; melatonin yapımı için triptofan aminoasidi içeren et-tavuk-yumurta da tüketilmeli.

Saç boyasının içinde tam 22 zararlı kimyasal bulunuyor. Bunların her biri tehlike saçıyor. Sürekli saç boyayan kadınların kansere yakalanma oranının yüksek olduğu kaydediliyor.