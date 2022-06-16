Gül çayı faydaları neler? Gül çayı nasıl yapılır neye iyi gelir?

Cildi temizler. Temiz bir cilde sahip olmak isteyenler gül çayını içebilir ya da cildini gül suyu ile birlikte yıkayabilir. Ciltteki matlığı alır. Canlı bir görüntü kazandırır.

Uyku sorunu yaşayanlar uyumadan önce gül çayı içebilir. Gün boyunca yorgun gelindiği akşamlarda gül çayı rahatlatıcı ve sakinleştirici etki gösterir. Bedenen ve mental olarak rahatlamaya yardım eder. Uykusuzluk sorunu yaşayanlar için kısa sürede etkiler gösterir.