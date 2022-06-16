Keçiboynuzu çayının faydaları nelerdir, nasıl yapılır? Keçiboynuzu çayı ne işe yarar?

Keçiboynuzu Çayı Nasıl Yapılır?

Keçi boynuzu çayı yapımı için keçi boynuzları kaynatılır. Kaynatılan çay süzüldükten sonra hazır hale gelir. Ilık bir şekilde ya da soğutularak içilebilir. Yaz mevsimlerinde soğuk olarak tüketilmesi de serinlemek için faydalı olur.

Keçiboynuzu Çayı Nasıl Tüketilmelidir?

Keçi boynuzu çayı tüketimi gün içinde istenilen vakitlerde yapılabilir. Toplamda 3 bardaktan fazla tüketilmesi zararlı olabilir. Yeterli ve düzenli olarak içildiği zaman vücudu temizleyici özelliktedir. Keçi boynuzu çayı detoks olarak etkili olur.