Güçlü ve sağlıklı vücudun anahtarı B12 eksikliğe gelmiyor!

Güçlü ve sağlıklı vücuda sahip olmak için vücudun ihtiyacı olan vitaminleri almak gerekiyor. Ancak yanlış beslenme, hayati önem taşıyan B12 vitamininde eksikliğe yol açıyor. Diyetisyen Özden Örkcü, özellikle vejateryen beslenen kişilerde görülen bu durumla ilgili bilgilendiriyor.
KÖRLÜĞÜN DE NEDENİ...
B12'nin yalnızca hayvansal ürünlerde bulunduğunu belirten Dyt. Örkcü, "Eksikliği anemi ve körlüğe yol açabilir. Ayrıca kas güçsüzlüğü, karıncalanma ve uyuşukluk görülür" uyarısında bulunuyor. B12 deposu besinleri sıralıyor:
PROTEİN: Tofu, fasulye ve diğer baklagiller, fındık, fındık ezmesi, yumurta ve kinoa.
DEMİR: Yumurta, kuru erik, kuru kayısı, fındık, fasulye, baklagiller.
KALSİYUM: Peynir, yoğurt, süt, soya peyniri, badem, susam tahin, portakal suyu, karalahana, Çin lahanası ve ıspanak.
RİBOFLAVİ
DR. NOHUT
Kasımın gelmesiyle birlikte kış kapıyı çalıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kapalı alanlarda geçirilen sürenin artması, hastalıklara da davetiye çıkartıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, sağlıklı bir kış geçirmek için doğru beslenmek gerektiğine dikkat çekiyor. "Mevsimine uygun, meyve ve sebze tüketilmelidir. Bu aylarda brokoli, karnabahar, pırasa, portakal, mandalina, elma gibi meyvelerin tercih edilmesi önerilir. Ayrıca E vitamini kaynakları olan kuru baklagiller günlük beslenmede bulunmalıdır. Haftada 2-3 kez nohut, kuru fasulye, mercimek, barbunya tüketilmelidir" diyor.
KOLESTEROLE MANTAR
Vitamin ve mineral deposu mantar, kolesterolü düşürür. Amtioksidan etkisiyle beyni güçlendirir. Hafızayı korur. Diyabetle mücadele eder.
REFLÜYE FESLEĞEN
Güzel kokulu fesleğen, mide bulantısı ve hazımsızlığı iyileştirir. Reflü şikayetlerini azaltır. Hücreleri yenileyerek yaşlanmayı azaltır.
SAÇLARA TAHİN
Şifa deposu tahin, vücudu toksinlerden arındırır. Kalp krizi riskini azaltır. Kemik erimesine karşı koruma sağlar. Saç dökülmesini engeller.N: Badem, inek sütü, yoğurt, mantar ve soya sütü.