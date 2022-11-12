Güçlü ve sağlıklı vücudun anahtarı B12 eksikliğe gelmiyor!

Güçlü ve sağlıklı vücuda sahip olmak için vücudun ihtiyacı olan vitaminleri almak gerekiyor. Ancak yanlış beslenme, hayati önem taşıyan B12 vitamininde eksikliğe yol açıyor. Diyetisyen Özden Örkcü, özellikle vejateryen beslenen kişilerde görülen bu durumla ilgili bilgilendiriyor.



KÖRLÜĞÜN DE NEDENİ...

B12'nin yalnızca hayvansal ürünlerde bulunduğunu belirten Dyt. Örkcü, "Eksikliği anemi ve körlüğe yol açabilir. Ayrıca kas güçsüzlüğü, karıncalanma ve uyuşukluk görülür" uyarısında bulunuyor. B12 deposu besinleri sıralıyor:

PROTEİN: Tofu, fasulye ve diğer baklagiller, fındık, fındık ezmesi, yumurta ve kinoa.

DEMİR: Yumurta, kuru erik, kuru kayısı, fındık, fasulye, baklagiller.

KALSİYUM: Peynir, yoğurt, süt, soya peyniri, badem, susam tahin, portakal suyu, karalahana, Çin lahanası ve ıspanak.

RİBOFLAVİ