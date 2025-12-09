Grip zamanı başladı! Çocuklarınızı korumanız için gereken yöntemler sıralandı!

Okullarda çocukların bir arada bulunduğu kapalı ortamlar, mevsimsel grip salgınlarını tetikliyor. Doç. Dr. Feyza Ustabaş Kahraman, hızla yayılan virüsün orta kulak iltihabı, sinuzit, bronşit ve zatürreye yol açabileceğine dikkat çekiyor. Kahraman, "Eğer çocuğunuzda hızlı nefes alma, morarma, 3 günden uzun süren ateş, sıvı alımının azalması veya beslenme sorunu, 3 aydan küçük bebeklerde ateş görülüyorsa mutlaka bir hekime başvurun. Grip aşısı 6 ay üzeri çocuklarda ruhsatlı ve kronik hastalığı olan çocuklar ile kreşe giden çocuklar için özellikle öneriyoruz. Aşı hem hastalığa yakalanma riskini azaltır hem de hastalık geçirilirken hafif atlatılmasını sağlar" diyor.

