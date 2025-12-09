Menopozda kilo artışına dikkat: Uzman Enyüksek yağ yakımının püf noktalarını açıkladı!

Menopoz yumurtalıklarının hormon üretmeyi bıraktığı ve adet döngüsünün kalıcı olarak sona erdiği dönem olarak tanımlanıyor. Genellikle 45-55 yaş arasında kadınlarda görülüyor. Bu yaştan önce görülen menopoza ise erken menopoz deniyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Bensu Enyüksek "Menopoz döneminde östrojen hormonunun azalması, vücudun yağı özellikle karın bölgesinde depolamasına neden olur. Eskiden kolay verilen kilolar daha zor gider, aynı miktarda yemek bile kilo artışına neden olabilir. Ancak doğru beslenme stratejileri ve düzenli egzersizle fazla kilolardan kurtulmak mümkündür" diyor. Enyüksek, bu süreçte yağ yakımını ve kilo vermeyi sağlayan yöntemleri anlatıyor:



Protein ağırlıklı beslenin: Menopozda kas kütlesi azaldığı için metabolizma yavaşlar. Yeterli protein almak hem kas kaybını önler hem de tokluk sağlar ve yağ yakımını destekler. Günlük beslenmenizde yumurta, kırmızı et, balık, tavuk, hindi, süt, peynir, yoğurt, ayran, kefir ve baklagillere yer verin.



Rafine karbonhidratları azaltın: Şekerli yiyecekler, beyaz ekmek ve hamur işleri kan şekerini hızlı yükseltip düşürdüğü için sık acıkma ve tatlı isteğini artırır, karın yağlanmasını tetikler. Bunun yerine tam tahıllar, sebzeler, meyveler ve baklagiller tercih edilmeli.



Sebzeler ve lifli gıdalar tüketmeye özen gösterin: Lifli sebze ve meyveler sindirimi destekler, tokluk sağlar ve kan şekerini dengede tutar. Brokoli, ıspanak, lahana, kabak, enginar, pazı, havuç gibi sebzeler ile elma, armut, yaban mersini gibi meyveler günlük beslenmede yer almalıdır.

Sağlıklı yağları tabağınızdan eksik etmeyin: Özellikle omega-3 yağ asitleri hormon üretimi, kalp sağlığı, tokluk hissi ve yağ yakımı için gereklidir. Somon, sardalya, uskumru gibi yağlı balıklar; ceviz, badem, fındık, chia ve keten tohumu ve zeytinyağı ile dönemin en değerli yağ kaynaklarıdır.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş, yüzme, bisiklet veya pilates gibi aktiviteler metabolizmayı hızlandırır, kas kütlesini koruyup güçlendirerek bazal metabolizma hızını yükseltir ve menopozdaki yağlanmanın önüne geçmeye yardımcı olur.



BİTKİSEL ÖSTROJEN İÇEREN GIDALAR TÜKETİN

Menopozda dalgalanan hormonların etkisini hafifletmek için bitkisel östrojen içeren besinler faydalı olabilir. En güçlü kaynaklar; soya ve soya ürünleridir. Ayrıca nohut, mercimek, keten tohumu ve susam da iyi seçeneklerdir.

ÖĞÜN ZAMANLARINA DİKKAT EDİN

Akşam saatlerinde vücudun insüline duyarlılığı azalır; yani gece geç saatlerde yenilen karbonhidratlar daha kolay yağa dönüşür. Bu nedenle akşam yemeklerini geç saatlere bırakmadan erken yemek ve hafif geçirmek büyük fark yaratır.