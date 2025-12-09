Kış depresyonu yolda! İşte bıkkınlıktan kurtulmak için yapmanız gerekenler

Gün ışığının azalması uyku artışı, karbonhidrat isteği, kilo alımı ve çökkün ruh halini tetikliyor. Uzmanlar, kış depresyonunun basit bir yorgunluk değil, tıbbi adıyla "Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu" olduğunu vurguluyor. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Selim Fidan, kış depresyonunun belirtilerinin haftalarca devam ederek günlük yaşamı etkilediğini vurguluyor. Fidan, "Sürekli çökkün ruh hali, enerji kaybı, halsizlik, artmış uyku ihtiyacı, karbonhidrat ağırlıklı beslenme ve iştah artışı, kilo alımı, sosyal çekilme ve motivasyon kaybı, yavaş düşünme, suçluluk ya da değersizlik duygularıyla belirti verir" dedi.

