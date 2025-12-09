PODCAST CANLI YAYIN

Kış depresyonu yolda! İşte bıkkınlıktan kurtulmak için yapmanız gerekenler

Gün ışığının azalması uyku artışı, karbonhidrat isteği, kilo alımı ve çökkün ruh halini tetikliyor. Uzmanlar, kış depresyonunun basit bir yorgunluk değil, tıbbi adıyla “Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu” olduğunu vurguluyor. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Selim Fidan, kış depresyonunun belirtilerinin haftalarca devam ederek günlük yaşamı etkilediğini vurguluyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Kış depresyonu yolda! İşte bıkkınlıktan kurtulmak için yapmanız gerekenler

Gün ışığının azalması uyku artışı, karbonhidrat isteği, kilo alımı ve çökkün ruh halini tetikliyor. Uzmanlar, kış depresyonunun basit bir yorgunluk değil, tıbbi adıyla "Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu" olduğunu vurguluyor. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Selim Fidan, kış depresyonunun belirtilerinin haftalarca devam ederek günlük yaşamı etkilediğini vurguluyor. Fidan, "Sürekli çökkün ruh hali, enerji kaybı, halsizlik, artmış uyku ihtiyacı, karbonhidrat ağırlıklı beslenme ve iştah artışı, kilo alımı, sosyal çekilme ve motivasyon kaybı, yavaş düşünme, suçluluk ya da değersizlik duygularıyla belirti verir" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Futbolda bahis soruşturması: Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı tutuklandı! | Ahmet Çakar hakkında karar
TFF 2. Lig'de büyük skandal: Kulüp başkanları beraberlik için anlaşmış | "Maç top çevirme şeklinde geçti"
Takas Bank
Türkiye–Macaristan ortaklığında yeni dönem: Ticarette hedef 10 milyar dolar
Terörsüz Türkiye’ye sabotaj: Hatimoğulları Suriye’de özerklik ajandasını öne sürdü
Diploma davasında İmamoğlu'nu terleten "dilekçe" sorusu! "Durumum yok" dediği dönemde FETÖ kolejinde hissesi vardı: TAKVİM belgeledi
Türk Telekom
Kartal evinde tekledi! Beşiktaş - Gaziantep FK: 2-2 | MAÇ SONUCU
YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Çocuklarımızı müzik üstatları olarak yetiştirmeye çalışıyoruz
Orban’dan Türkiye mesajı: “Aynı çizgideyiz barış için işbirliği yapıyoruz”
Esad'ın devrilişinin yıl dönümü: Kaç bin Suriyeli evine döndü? Bakan Yerlikaya açıkladı
D&R E-Ticaret
Başkan Erdoğan Filistinli yönetmen Basel Adra'yı kabul etti!
Başkan Erdoğan özgür Suriye'nin 1. yıl dönümünü kutladı! "Toprak bütünlüğü" vurgusu: Her türlü desteği sağlayacağız
TBMM'deki bütçe mesaisinde Terörsüz Türkiye rüzgarı: Bahçeli ile DEM Partililer tokalaştı
Antalya Serik'te şiddetli deprem | Çevre iller de hissetti: AFAD 4.9 dedi Kandilli 5.2... Uzmanlar ne diyor?
Çekmeköy'de narkotik operasyonunda çatışma: 1 polis şehit oldu! Hainlerin suç dosyası kabarık çıktı
İŞKUR ilanlarını güncelledi: KPSS’siz 68 binden fazla iş fırsatı listede! Hangi meslekler aranıyor?
Monaco maçında sol bek belirsizliği! Galatasaray'ın yıldızları o formaya aday
"Arınamayan" CHP'de iç savaşın ayak sesleri! "Kılıçdaroğlu ihraç edilsin" diyenlere makam mevki | 10 vekil sonrası bir çağrı daha