Grip mevsimi geldi! İç hastalıkları uzmanı uyardı... l Sağlık tavsiyeleri

Serinleyen hava ve kapalı mekanlarda geçirilen sürenini artması, hastalıklara davetiye çıkartıyor. Virüsler, fırsat kolluyor! İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek Sarsu, "Havadaki ani ısı değişimi, güneşe aldanıp giyilen ince kıyafetler ve değişen beslenme vücut direncini düşürüyor. Korunmak için ellerinizi sık sık yıkayın. Aşılarınızı olun. Bol su için. Düzenli uyuyun" dedi.
ÖMÜRSÜN KAHVE
Dünyanın en çok tüketilen içeceklerinden kahve, sohbetleri tatlandırı- yor. Vücuda her yudum- da şifa veriyor. Diye- tisyen İlayda Kaya, kahvenin kafeinin yanı sıra anti inflamatuar aktif maddeler ve antioksidanlar da içerdiğini söylüyor. Sağlığa birçok faydası bulunan kahve, kalp rahatsızlıkları, felç, böbrek hastalıkları, Alzheimer, demans, Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltıyor. Dyt. Kaya, sağlıklı bireylerin günde 1-2 fincan Türk kahvesi ya da filtre kahve içmesinin yararlı olduğunu belirtiyor. Aşırıya kaçmanın yol açtığı sorunları da şöyle sıralıyor:
Kalp çarpıntısına, aritmi ve diğer kalp rahatsızlıklarına neden olabilir.
Kan basıncını yükseltebilir.
Doğurganlığı olumsuz etkiler.
Demir emilimini azaltır. Kansızlığa yol açar.
Gerginlik ve uykusuzluğa neden olur.
GÜÇLÜ VÜCUDUN GÜÇLÜ REÇETESİ
Mevsim geçişlerinde güçlü bağışıklık sistemi çok önemli. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dr. Ülkü Demirci, sağlıklı bir beden için antioksidan içeriği yüksek besinlerin tüketilmesini öneriyor. Dr. Demirci, "Havuç, patates, balkabağı, brokoli, pırasa yüksek miktarda A vitamini içermektedir. Kuşburnu, portakal, mandalina, greyfurt, kivi C vitamininden zengindir. Yeşil yapraklı, biber, maydanoz, dereotu içeren bol limonlu bir salata çok önemli" dedi.
KEMİKLERE LAHANA
Brüksel lahanası, antioksidan deposudur. Vücudu hasarlı hücreleri onarır. Bağırsak sağlığını korur. C vitamini göz sağlığını da korur.
AVOKADO ŞİFA DOLU
Potasyum deposu avokado, öncelikli olarak tansiyonu dengeler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan şekerini dengelemeyi sağlar. Demir eksikliğini de tedavi eder.
SAĞLIK İÇİN SEMİZOTU
Yazın en sevilen yeşilliklerinden semizotu, Omega-3 içeriği sayesinde kalbi korur. Kötü kolesterolü düşürür. Kabızlığı önler.