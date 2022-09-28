Grip mevsimi geldi! İç hastalıkları uzmanı uyardı... l Sağlık tavsiyeleri





ÖMÜRSÜN KAHVE

Dünyanın en çok tüketilen içeceklerinden kahve, sohbetleri tatlandırı- yor. Vücuda her yudum- da şifa veriyor. Diye- tisyen İlayda Kaya, kahvenin kafeinin yanı sıra anti inflamatuar aktif maddeler ve antioksidanlar da içerdiğini söylüyor. Sağlığa birçok faydası bulunan kahve, kalp rahatsızlıkları, felç, böbrek hastalıkları, Alzheimer, demans, Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltıyor. Dyt. Kaya, sağlıklı bireylerin günde 1-2 fincan Türk kahvesi ya da filtre kahve içmesinin yararlı olduğunu belirtiyor. Aşırıya kaçmanın yol açtığı sorunları da şöyle sıralıyor:

Kalp çarpıntısına, aritmi ve diğer kalp rahatsızlıklarına neden olabilir.

Kan basıncını yükseltebilir.

Doğurganlığı olumsuz etkiler.

Demir emilimini azaltır. Kansızlığa yol açar.

Gerginlik ve uykusuzluğa neden olur.