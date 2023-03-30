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    Grip kalp krizi riskini arttıyor! TAKVİM alınması gereken tedbirleri açıklıyor

    Grip, kalp sağlığını tehdit ediyor. Araştırmalar, bu hastalık sırasında kriz riskinin arttığını gösteriyor. Takvim, alınması gereken tedbirleri açıklıyor.

    Grip kriz çıkartır

    Virüslere bağlı olarak gelişen grip, bazı üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına neden oluyor. En çok akciğere zarar verdiği biliniyor. Ancak yapılan araştırmalar, gribin kalp sağlığına verdiği zararı da kanıtlıyor. Grip enfeksiyonunun vücutta yarattığı iltihabi durum damar iç duvarını döşeyen örtüyü bozuyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Metin Gürsürer, "Viral enfeksiyonlar kalp kasında inflamasyona yol açar. Akut miyokardit olarak adlandırdığımız bu durum sadece ileri yaştaki hastalarda değil, genç hastalarda da görülebilir" bilgisini veriyor. Virüslere karşı alınacak önlemleri açıklıyor...



    AŞI OLUN: Virüslere karşı korunmak için grip aşısı yaptırmak gerekir. Grip aşıları hastalığın şiddetini azaltır. Mayıs ayına kadar grip aşısı yaptırılabilir.

    RENGARENKBESLENİN: Yetersiz beslenmek bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyon riskini artırır. Bağışıklığın güçlü kalması için taze meyve-sebze yemek gerekir.



    KALABALIĞA DİKKAT: Virüsler kalabalık ortamlarda havada asılı kaldıkları için çok kolay bulaşır. Bu nedenle hastalık kapabileceğiniz bu tür ortamlardan uzak durmak gerekir. Kapalı mekanlarda kalmak zorunda olanların maske kullanması gerekir.

    İLAÇLARI İHMAL ETMEYİN: Kronik hastalığı ya da kalp rahatsızlığı olanların doktor kontrollerinizi aksatmaması ve ilaçlarını düzenli kullanması önerilir.



        ORTAMI HAVALANDIRIN: Bulunulan ortamın havasız olması, enfeksiyon bulaştırma riskini arttırır. Bulunulan ortamı her saat 5 dakika havalandırmak gerekir.

        DOKTORA DANIŞIN: Soğuk algınlığı ilaçları, kullanılan diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Bunun sonucunda kan basıncında yükselme gelişebilir. Bu nedenle doktora danışmadan ilaç kullanılmaması gerekir.

        ELLER TEMİZ OLSUN: Eller gün boyunca yapılan çeşitli aktiviteler sonucunda gözle görülmeyen virüs, bakteri ve parazit ile temas eder. Bu nedenle elleri en az 20 saniye bol su ve sabunla yıkamak gerekir.



        BOL SU İÇİN: Soğuk havalarda ısıtıcı cihazların da etkisiyle solunum yolları kurur. Bunun sonucunda üst solunum yolu enfeksiyonları gelişir. Dolayısıyla gün içinde 2-2.5 litre sıvıyı gün içine yayarak tüketmek gerekir.

        İSTİRAHAT EDİN: Yoğun iş stresi ve aşırı yorgunluk vücut direncini düşürür. Vücut direncinin yeterli olabilmesi için en az 7-8 saat kaliteli uyku önerilir.

        10 BİN ADIM ATIN: Hareketsizlik kan dolaşımında ve enerji metabolizmasında sorun oluşturur, bağışıklık sistemini zayıflatır. Sağlıklı bir vücut için her gün 10 bin adım atmak gerekir.

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