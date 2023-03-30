Grip kalp krizi riskini arttıyor! TAKVİM alınması gereken tedbirleri açıklıyor

Virüslere bağlı olarak gelişen grip, bazı üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına neden oluyor. En çok akciğere zarar verdiği biliniyor. Ancak yapılan araştırmalar, gribin kalp sağlığına verdiği zararı da kanıtlıyor. Grip enfeksiyonunun vücutta yarattığı iltihabi durum damar iç duvarını döşeyen örtüyü bozuyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Metin Gürsürer, "Viral enfeksiyonlar kalp kasında inflamasyona yol açar. Akut miyokardit olarak adlandırdığımız bu durum sadece ileri yaştaki hastalarda değil, genç hastalarda da görülebilir" bilgisini veriyor. Virüslere karşı alınacak önlemleri açıklıyor...
AŞI OLUN: Virüslere karşı korunmak için grip aşısı yaptırmak gerekir. Grip aşıları hastalığın şiddetini azaltır. Mayıs ayına kadar grip aşısı yaptırılabilir.
RENGARENKBESLENİN: Yetersiz beslenmek bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyon riskini artırır. Bağışıklığın güçlü kalması için taze meyve-sebze yemek gerekir.
KALABALIĞA DİKKAT: Virüsler kalabalık ortamlarda havada asılı kaldıkları için çok kolay bulaşır. Bu nedenle hastalık kapabileceğiniz bu tür ortamlardan uzak durmak gerekir. Kapalı mekanlarda kalmak zorunda olanların maske kullanması gerekir.
İLAÇLARI İHMAL ETMEYİN: Kronik hastalığı ya da kalp rahatsızlığı olanların doktor kontrollerinizi aksatmaması ve ilaçlarını düzenli kullanması önerilir.