Grip kalp krizi riskini arttıyor! TAKVİM alınması gereken tedbirleri açıklıyor

Virüslere bağlı olarak gelişen grip, bazı üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına neden oluyor. En çok akciğere zarar verdiği biliniyor. Ancak yapılan araştırmalar, gribin kalp sağlığına verdiği zararı da kanıtlıyor. Grip enfeksiyonunun vücutta yarattığı iltihabi durum damar iç duvarını döşeyen örtüyü bozuyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Metin Gürsürer, "Viral enfeksiyonlar kalp kasında inflamasyona yol açar. Akut miyokardit olarak adlandırdığımız bu durum sadece ileri yaştaki hastalarda değil, genç hastalarda da görülebilir" bilgisini veriyor. Virüslere karşı alınacak önlemleri açıklıyor...