Grip değil gerçek! Tedavi edilmezse risk gruplarında ölümcül olabilir

Virüsler soğuk günleri fırsat biliyor. Hastalıkların fitilini ateşliyor. Grip salgını da özellikle soğuklarda artıyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Osman Erk, grip ve gribe karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak şu bilgileri veriyor:

Grip virüsünün A, B ve C olmak üzere 3 ana tipi; çok sayıda alt tipi mevcuttur. A ve B tipleri insanlarda grip hastalığına neden olur. Titreme, yüksek ateş, kuru öksürük, kas ve eklem ağrıları, kulak ağrısı, bazen burun akıntısı, boğaz ağrısı, ishal, bulantı, kusma gibi şikayetlerle ortaya çıkar.

Gripte yüksek ateş, kuru öksürük, baş ve karın ağrısı sık iken, soğuk algınlığında (nezle) yüksek ateş yoktur, belirgin bir burun akıntısı mevcuttur.

Grip kişiyi paçavra tabir edilen bir duruma sokarken, soğuk algınlığında genel durum iyidir.

65 YAŞ üzerindeki kişiler, bakım ve huzur evlerinde kalanlar, kronik hastalığı olanlar (KOAH, astım, kalp yetersizliği, nörolojik hastalık, böbrek hastalığı, kanser, kanser tedavisi olanlar, diyabet hastaları) çocuklar ve hamileler; sağlık personeli riskli gruplardır.

Griple mücadelede taze sebze ve meyveleri bol tüketmek, öğün atlamamak, hijyen kurallarına dikkat etmek gerekir.

AŞI NE ZAMAN YAPILIR?

Ekim ayı sonu ve kasım ayı başı aşılama için idealdir. Aşının koruyucu etkisi 6 ay kadar devam eder. Grip aşısı %70-90 oranında koruyucudur ve her yıl risk gruplarında yapılması gerekir. Ancak ateşli hastalığı olanlar, yumurta alerjisi olanlar, 6 aydan küçük bebeklere aşı önerilmemektedir.

ANTİBİYOTİĞE DİKKAT!

Antibiyotik, gribal enfeksiyonlarda asla kullanılmamalıdır. Herhangi bir nedenle antibiyotik kullanılması barsak florasını bozarak enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir.