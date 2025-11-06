PODCAST CANLI YAYIN

Gribe karşı en büyük silah aşı

Her yıl 250-500 bin kişi grip nedeniyle hayatını kaybediyor. Prof. Süda Tekin, özellikle risk grubundakilerin ve onlarla aynı evde yaşayanların mutlaka aşı yaptırması gerektiğini söylüyor.

Son günlerde influenza (grip) vakalarında hızlı bir artış yaşanıyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Süda Tekin, gribin basit bir solunum yolu hastalığı olmadığını belirterek, her yıl dünya genelinde 250 ila 500 bin kişinin grip nedeniyle yaşamını yitirdiğini söylüyor. "Grip, halen dünyada aşı ile önlenebilir ölüm nedenleri arasında önemli bir yer tutuyor" diyen Tekin, yaşlılar, çocuklar, gebeler, kronik hastalığı olanlar ve bu kişilerle aynı evde yaşayan sağlıklı bireylerin mutlaka aşı yaptırması gerektiğini belirtiyor. Grip virüsünün yapısının kolaylıkla değişebildiğini, bu nedenle bağışıklık sisteminden kaçabildiğini hatırlatan Tekin, virüste meydana gelen küçük değişimlerin bile küresel salgınlara yol açabildiğini ifade ediyor.

BULAŞMASI KOLAY
Havaların soğumasıyla kapalı alanlarda geçirilen sürenin arttığını söyleyen Prof. Dr. Tekin, "Grip, nezleden farklıdır; yüksek ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, öksürük ve halsizlik gibi belirtilerle seyreder" diyor. Virüsün öksürme, hapşırma ve konuşma sırasında etrafa yayılan damlacıklarla bulaştığını açıklayan Tekin, "Öksürürken mendil ya da kol kullanılmalı, eller sık sık yıkanmalı, hasta kişiler toplu ortamlara girmemelidir" uyarısında bulunuyor. Şu uyarıyı yapıyor: Bol sıvı alımı, ateş düşürücü ilaçlar ve destekleyici tedavi genellikle yeterlidir. Ancak ağır seyirli vakalarda doktor önerisiyle antiviral ilaçlar kullanılabilir.

GEBELERDE DE GÜVENLİDİR
Gripten korunmada en etkili yöntemin aşılanma olduğunu belirten Prof. Dr. Süda Tekin, "Aşı, vücudu gribe karşı hazırlar. Her yıl yeni virüs tiplerine göre güncellenir" diyor ve ekliyor: Aşı felç yapmaz, kısırlığa yol açmaz, gebelerde de güvenle uygulanabilir. Grip vurur, aşı korur. Ellerin sık yıkanması, sağlıklı beslenme ve aşılanma, gribe karşı en etkili koruma zinciridir.

