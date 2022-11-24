Glokom, yani diğer adıyla göz tansiyonu belirti vermeden sinsice ilerliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nezihi Ün, bu hastalığın tedavi edilmediğinde körlük riskini artırdığını belirtiyor. 40'lı yaşlardan sonra göz tansiyonunun daha sık görüldüğüne dikkat çekiyor. Erken tanı ve tedavinin önemine vurgu yapan Op. Dr. Ün, "Önce medikal tedavi başlanır, göz içi basıncını kontrol etmek için göz damlaları kullanıyoruz. Bununla başarılı bir sonuç alamazsak cerrahi yöntemler devreye giriyor, ameliyatlar ise; yarım saat ile 45 dakika arasında sürüyor" diyor.
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- Sağlık
- 24.11.2022 Gazete
Gözünün yaşına bakmaz! Glokom yani göz tansiyonu belirti vermeden ilerliyor ve körlük riskini artırıyor
Göz tansiyonu sinsice ilerliyor. 40'lı yaşlardan sonra sıkça görülen glokom, körlük riskini artırıyor. İşte sizler için derlediğimiz 24 Kasım TAKVİM Gazetesi sağlık tavsiyeleri...
Glokom, yani diğer adıyla göz tansiyonu belirti vermeden sinsice ilerliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nezihi Ün, bu hastalığın tedavi edilmediğinde körlük riskini artırdığını belirtiyor. 40'lı yaşlardan sonra göz tansiyonunun daha sık görüldüğüne dikkat çekiyor. Erken tanı ve tedavinin önemine vurgu yapan Op. Dr. Ün, "Önce medikal tedavi başlanır, göz içi basıncını kontrol etmek için göz damlaları kullanıyoruz. Bununla başarılı bir sonuç alamazsak cerrahi yöntemler devreye giriyor, ameliyatlar ise; yarım saat ile 45 dakika arasında sürüyor" diyor.