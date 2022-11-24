Gözünün yaşına bakmaz! Glokom yani göz tansiyonu belirti vermeden ilerliyor ve körlük riskini artırıyor

Glokom, yani diğer adıyla göz tansiyonu belirti vermeden sinsice ilerliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nezihi Ün, bu hastalığın tedavi edilmediğinde körlük riskini artırdığını belirtiyor. 40'lı yaşlardan sonra göz tansiyonunun daha sık görüldüğüne dikkat çekiyor. Erken tanı ve tedavinin önemine vurgu yapan Op. Dr. Ün, "Önce medikal tedavi başlanır, göz içi basıncını kontrol etmek için göz damlaları kullanıyoruz. Bununla başarılı bir sonuç alamazsak cerrahi yöntemler devreye giriyor, ameliyatlar ise; yarım saat ile 45 dakika arasında sürüyor" diyor.



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DİŞLERE TARÇIN

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