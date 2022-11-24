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    Gözünün yaşına bakmaz! Glokom yani göz tansiyonu belirti vermeden ilerliyor ve körlük riskini artırıyor

    Göz tansiyonu sinsice ilerliyor. 40'lı yaşlardan sonra sıkça görülen glokom, körlük riskini artırıyor. İşte sizler için derlediğimiz 24 Kasım TAKVİM Gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Gözünün yaşına bakmaz

    Glokom, yani diğer adıyla göz tansiyonu belirti vermeden sinsice ilerliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nezihi Ün, bu hastalığın tedavi edilmediğinde körlük riskini artırdığını belirtiyor. 40'lı yaşlardan sonra göz tansiyonunun daha sık görüldüğüne dikkat çekiyor. Erken tanı ve tedavinin önemine vurgu yapan Op. Dr. Ün, "Önce medikal tedavi başlanır, göz içi basıncını kontrol etmek için göz damlaları kullanıyoruz. Bununla başarılı bir sonuç alamazsak cerrahi yöntemler devreye giriyor, ameliyatlar ise; yarım saat ile 45 dakika arasında sürüyor" diyor.

    TANSİYONA BÖRÜLCE
    Sindirimi hızlandıran börülce, diyabet hastalığından korur. Bağışıklığı güçlendirir. Yüksek tansiyonu düşürür. Enerji verir.

    DİŞLERE TARÇIN
    Güzel kokusu ile herkesin sevdiği tarçın, kolesterolü düşürür. Kalp krizi riskini azaltır. Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir. Diş ağrısını dindirir.

    ŞİFANIN YEŞİL HALİ
    Antioksidan deposu yeşil çay, hücre yapısını güçlendirir. Ciğerleri temizler. Kansere savaş açar. Kolesterolü ve kan şekerini dengeler. Diyabeti önler.

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    Haberler Sağlık Gözünün yaşına bakmaz! Glokom yani göz tansiyonu belirti vermeden ilerliyor ve körlük riskini artırıyor
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