Gözlere doğal ilaç tere! İçerisindeki A vitamini sayesinde katarak riskini azaltıyor

Lezzetiyle ağızları tatlandıran tere, adet düzensizliğini engeller. Bağırsakları temizler. Kansızlığı bitirir. Saçların dökülmesini azaltır. İçerdiği A vitaminiyle gözleri güçlendirir. Katarakt riskini düşürür. Böbrekleri güçlendirir.
BRONŞİTE VANİLYA
Güzel kokusu ile vanilya, sinirleri yatıştırır. Depresyonu önler. Ateşi düşürür. Öksürüğü hafifletir. Astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarından korur. Mide bulantısını engeller.
KEMİK DOSTU KURU İNCİR
Yazın yaşı, kışın ise kurusuyla ağızları tatlandıran incir, bağışıklığı artırır. Lifli yapısı ile bağırsak hareketlerini düzenler. 1 bardak sütle birlikte tüketildiğinde ise kemikleri güçlendirir.