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    Gözlere doğal ilaç tere! İçerisindeki A vitamini sayesinde katarak riskini azaltıyor

    Hem lezzetiyle hem de faydalarıyla doğal sağlık deposu dere, bağırsakları temizlemenin yanında bir çok faydayıda beraberinde getiriyor. İçerdiği A vitaminiyle gözleri güçlendirerek, katarak riskini azaltıyor. İşte sizler için derlediğimiz 31 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Keskin gözlere tere

    Lezzetiyle ağızları tatlandıran tere, adet düzensizliğini engeller. Bağırsakları temizler. Kansızlığı bitirir. Saçların dökülmesini azaltır. İçerdiği A vitaminiyle gözleri güçlendirir. Katarakt riskini düşürür. Böbrekleri güçlendirir.



    BRONŞİTE VANİLYA
    Güzel kokusu ile vanilya, sinirleri yatıştırır. Depresyonu önler. Ateşi düşürür. Öksürüğü hafifletir. Astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarından korur. Mide bulantısını engeller.



    KEMİK DOSTU KURU İNCİR
    Yazın yaşı, kışın ise kurusuyla ağızları tatlandıran incir, bağışıklığı artırır. Lifli yapısı ile bağırsak hareketlerini düzenler. 1 bardak sütle birlikte tüketildiğinde ise kemikleri güçlendirir.



        KOLESTEROLE LEBLEBİ
        Şifa deposu leblebi, açlığı giderir. Kalbi kuvvetlendirir. Kötü kolesterolü düşürür. Hafızayı güçlendirir. Bağışıklığı destekler. Enerji verir. Kan şekerini dengeler. Diyabeti engeller.

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        Haberler Sağlık Gözlere doğal ilaç tere! İçerisindeki A vitamini sayesinde katarak riskini azaltıyor
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