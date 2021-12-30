Gözlere doğal ilaç tere! İçerisindeki A vitamini sayesinde katarak riskini azaltıyor





KEMİK DOSTU KURU İNCİR

Yazın yaşı, kışın ise kurusuyla ağızları tatlandıran incir, bağışıklığı artırır. Lifli yapısı ile bağırsak hareketlerini düzenler. 1 bardak sütle birlikte tüketildiğinde ise kemikleri güçlendirir.