Kene ısırırsa ne yapmalıyız? Uzman isim ’ölümcül hastalıklara yol açar’ dedi alınması gereken önlemleri açıkladı

BELİRTİSİ NEDİR:

Yüksek ateş, üşüme, titreme, yaygın kas ağrıları, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal, cilt döküntüleri gibi birçok hastalıkta görülebilen bulgular bu hastalıkta da sıktır. Hastalık etkeni olan virüs bütün kan damarlarında yaygın olarak kan pıhtılaşmasına neden olur.

MORLUKLARA DİKKAT:

Ortaya çıkan ciltte kanamalara bağlı morluklar; diş eti, burun, mide, barsak, genital kanamalar; akciğer ve beyin kanaması en önemli belirtilerdir. Şuur kaybı, dalak ve karaciğer büyümesi, sarılık, böbrek yetersizliği gibi bulgular da ortaya çıkabilir.

KENE ISIRIĞINDA NE YAPILMALI?

Kene mümkün olan en kısa zamanda vücuttan uzaklaştırılmalıdır. Üzerine sigara basmak; alkol, kolonya, ispirto, yağ dökmek; keneyi patlatmak son derece sakıncalıdır.

Böyle bir durumda kene kendini korumak amacıyla kusar, salgıları ortaya çıkar ve bulaşma olasılığı artar. Kene bir pens veya cımbız yardımı ile tıpkı bir çiviyi çıkarır gibi sağ-sola oynatılarak çıkarılmalı, o bölge tentürdiyot ile dezenfekte edilmelidir. Virüsün alınmasından sonra 3-4 günde belirti ortaya çıkar ama süre iki haftaya kadar uzayabilir.