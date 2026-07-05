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Göz tembelliği tedavisinde sanal gerçeklik uygulamaları çocukların tedaviye uyumunu artırıyor

Göz tembelliği tedavisinde sanal gerçeklik (VR) tabanlı uygulamalar, çocukların tedaviye uyumunu artırarak görsel gelişimi destekliyor. Op. Dr. Mehmet Bülent Doğu, erken tanı ve düzenli tedavinin görme kaybını önlemede kritik rol oynadığını vurguluyor.

Giriş Tarihi:
Göz tembelliği tedavisinde sanal gerçeklik uygulamaları çocukların tedaviye uyumunu artırıyor

Ambliyopi ya da halk arasında bilinen adıyla "göz tembelliği", dünya genelinde çocukların yaklaşık yüzde 2 ila 3'ünü etkiliyor.
Görmenin doğumdan itibaren öğrenilen bir süreç olduğunu vurgulayan Op. Dr. Mehmet Bülent Doğu, bu sürecin yaklaşık 10 yaşına kadar devam ettiğini, bu kritik dönemde bir gözün diğerine göre daha zayıf olması durumunda beynin yalnızca güçlü olan gözü tercih ettiğini belirtiyor. Doğu, şunları söylüyor:

Erken tanı ve düzenli tedavi görme kaybını önlemede kritik rol oynuyor. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)Erken tanı ve düzenli tedavi görme kaybını önlemede kritik rol oynuyor. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR

Göz tembelliği erken dönemde yapılan göz muayeneleri ile tespit edilebilir ve tedavi süreci başlatılabilir. Özellikle 1 yaşından itibaren düzenli göz kontrolleri büyük önem taşımakta.
Göz tembelliğinin nedenleri arasında katarakt, kırma kusurları (miyop, hipermetrop) ve göz kapağı düşüklüğü gibi durumlar yer alıyor. Tedavi seçenekleri nedene göre değişiyor. Katarakt cerrahi müdahale ile, kırma kusurları ise gözlük kullanımıyla tedavi edilebiliyor. Klasik tedavi yöntemlerinden biri olan kapama tedavisinde, sağlam gözün özel bir bantla kapatılarak zayıf gözün görsel gelişimi destekleniyor. Bu yöntem özellikle küçük yaşlarda daha etkili. Çocuklar sosyal ve psikolojik nedenlerle gözlük veya göz bandı kullanımına direnç gösterebilir.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Göz tembelliği tedavisinde sanal gerçeklik uygulamaları çocukların tedaviye uyumunu artırıyor-3

YAŞ İLERLEYİNCE TEDAVİ ZORLAŞIYOR

Okul döneminde çocukların tedaviye uyumu zorlaşabilirken, yaz tatilinde daha esnek bir zaman planı sayesinde kapama tedavisi ve görsel egzersizlere uyum artmakta. Bu dönem, VR tabanlı tedaviler ve klasik yöntemlerin düzenli uygulanması için önemli bir avantaj sağlamaktadır. 10 yaş sonrasında kapama tedavisinin etkinliği belirgin şekilde azalıyor. Görme gelişimi için beynin görsel uyaranlarla eğitilmesi gerekir. Ancak yaş ilerledikçe bu öğrenme kapasitesi azalır ve klasik kapama tedavisi yeterli olmayabilir.

Göz tembelliği tedavisinde sanal gerçeklik uygulamaları çocukların tedaviye uyumunu artırıyor-4

SANAL GERÇEKLİK YAKLAŞIMI

Bu noktada sanal gerçeklik teknolojisi farklı bir tedavi alternatifi sunuyor. VR tabanlı sistemlerle her iki göze farklı görsel uyarıcılar verilebiliyor. Böylece binoküler (iki gözle birlikte) görme gelişimi desteklenebiliyor. VR teknolojisi sayesinde hastaya özel görsel uyarıcılar sunularak görme eğitimi daha etkili hale getirilebilmekte.

Bu yöntem, kapama tedavisine kıyasla daha kısa sürede sonuç alınmasına katkı sağlayabilir.
Tedavide ilaç, cerrahi müdahale veya lazer kullanılmıyor. Yöntem tamamen sanal gerçeklik gözlükleri ve görsel eğitim temelli uygulamalardan oluşuyor.

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Göz tembelliği tedavisinde sanal gerçeklik uygulamaları çocukların tedaviye uyumunu artırıyor-6 Göz tembelliği tedavisinde sanal gerçeklik uygulamaları çocukların tedaviye uyumunu artırıyor-7 Göz tembelliği tedavisinde sanal gerçeklik uygulamaları çocukların tedaviye uyumunu artırıyor-8

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