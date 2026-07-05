Göz tembelliği tedavisinde sanal gerçeklik uygulamaları çocukların tedaviye uyumunu artırıyor

SANAL GERÇEKLİK YAKLAŞIMI

Bu noktada sanal gerçeklik teknolojisi farklı bir tedavi alternatifi sunuyor. VR tabanlı sistemlerle her iki göze farklı görsel uyarıcılar verilebiliyor. Böylece binoküler (iki gözle birlikte) görme gelişimi desteklenebiliyor. VR teknolojisi sayesinde hastaya özel görsel uyarıcılar sunularak görme eğitimi daha etkili hale getirilebilmekte.

Bu yöntem, kapama tedavisine kıyasla daha kısa sürede sonuç alınmasına katkı sağlayabilir.

Tedavide ilaç, cerrahi müdahale veya lazer kullanılmıyor. Yöntem tamamen sanal gerçeklik gözlükleri ve görsel eğitim temelli uygulamalardan oluşuyor.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Sağlık