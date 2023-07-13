Göz tansiyonu körlüğe bile neden oluyor! Uzman isim dikkat çekti



Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, glokomun detaylı göz muayenesi sonrasında anlaşıldığını söylüyor. "Ailesinde göz tansiyonu olan bireylerde risk artar. Bu hastalar daha sık kontrol yaptırmalı. Yaş sınırı olmadığı gibi daha çok 40 yaş üzerinde görülmektedir. Önlenebilir körlük nedeni olan glokom hastalığının erken tanı ve tedavisi ile görme uzun dönmeler boyunca korunabilmektedir." diyor.

DİŞLERE PAPATYA ÇAYI