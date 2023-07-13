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    Göz tansiyonu körlüğe bile neden oluyor! Uzman isim dikkat çekti

    Halk arasında göz tansiyonu olarak adlandırılan glokom hastalığı, tedavi olunmazsa körlüğe kadar götürüyor.Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, ailesinde göz tansiyonu olan bireylerde riskin artığını ifade etti.İşte sizler için derlediğimiz 14 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Glokomu erken yakalayın

    Halk arasında göz tansiyonu olarak adlandırılan glokom hastalığı, göz içi basıncının artarak görme sinirine basısı sonucu oluşuyor.

    Tedavi olmazsa körlüğe kadar götürüyor.


    Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, glokomun detaylı göz muayenesi sonrasında anlaşıldığını söylüyor. "Ailesinde göz tansiyonu olan bireylerde risk artar. Bu hastalar daha sık kontrol yaptırmalı. Yaş sınırı olmadığı gibi daha çok 40 yaş üzerinde görülmektedir. Önlenebilir körlük nedeni olan glokom hastalığının erken tanı ve tedavisi ile görme uzun dönmeler boyunca korunabilmektedir." diyor.

    DİŞLERE PAPATYA ÇAYI



    Papatya çayı, sinirleri gevşetir. Uykusuzluğa iyi gelir. Sindirimi kolaylaştırır. Mide kramplarını geçirir. Diş ağrılarını hafifletir. Cildi güzelleştirmeye yardımcı olur.

    ENFEKSİYONA SOĞAN



        Eski tarihlerden bu yana kuru soğan, hem yemeklerde hem de doğal tedavi yöntemlerinde kullanılıyor. Sivilce ve yara izlerinin azalmasına neden oluyor.

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