Sıcaklar hepimizi sarsacak! Uzmanlar saat vererek uyardı! Dışarı çıkmayın





Alınabilecek etkili önlemleri sıralıyor: Saat 10.00-16.00 arası mümkünse dışarı çıkmayın: Yaz aylarında 10-16 saatleri arasında güneş ışınları daha yoğun olduğundan sıcak çarpması riskinin bu saatlerde artıyor.



Bu nedenle güneşin en dik açı ile geldiği öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarıda olmaktan kaçının. Kapalı araçta kalmaktan kaçının: Özellikle yazın kapalı araçta kalmak camlar açık olsa dahi tehlikeli sonuçlara hatta yaşam kaybına neden olabildiğinden park halindeki araçta kalmayın.



Bebekleri, çocukları, yaşlı veya engelli bireyleri de 'araç gölgede, camı da açık' diye düşünerek hele de yalnız başına kesinlikle bırakmayın.