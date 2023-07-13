Sıcaklar hepimizi sarsacak! Uzmanlar saat vererek uyardı! Dışarı çıkmayın

Aşırı sıcakların bastırdığı ve yoğun nemle birleştiğinde adeta nefes aldırmadığı bugünlerde çok dikkatli olmak gerekiyor.
Özellikle de kronik hastalığı olanlarda, hamilelerde, aşırı kilolu kişilerde, bebeklerde, çocuklarda ve yaşlılarda çok kısa bir süre bile sıcak çarpmasına maruz kalmak için yeterli oluyor.
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Alper Canpolat, yaz aylarında en sık rastlanan sorunlar arasında sıcak çarpmasının geldiğini belirterek, şikayetlerin 'birazdan geçer' düşüncesiyle tedavisinin ihmal edilmesinin kimi zaman çok ciddi tehlikelere yol açabildiğini hatta hayati riske neden olabildiğini söylüyor.
Alınabilecek etkili önlemleri sıralıyor: Saat 10.00-16.00 arası mümkünse dışarı çıkmayın: Yaz aylarında 10-16 saatleri arasında güneş ışınları daha yoğun olduğundan sıcak çarpması riskinin bu saatlerde artıyor.
Bu nedenle güneşin en dik açı ile geldiği öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarıda olmaktan kaçının. Kapalı araçta kalmaktan kaçının: Özellikle yazın kapalı araçta kalmak camlar açık olsa dahi tehlikeli sonuçlara hatta yaşam kaybına neden olabildiğinden park halindeki araçta kalmayın.
Bebekleri, çocukları, yaşlı veya engelli bireyleri de 'araç gölgede, camı da açık' diye düşünerek hele de yalnız başına kesinlikle bırakmayın.