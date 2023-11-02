Göz seğirmesi olanlar dikkat I Altında hastalık yatıyor olabilir! Uzmanı uyardı: Bunlardan uzak durun...

Göz seğirmesi, gün içinde bir anda ortaya çıkıyor. Zaman zaman sinir bozucu boyutlara ulaşabiliyor. Bu rahatsızlık birçoğumuz için üzerine gidilecek kadar ciddi bir sorun olarak görülmese de uzmanlar, bunu ciddi bir sağlık sorununun göstergesi olabileceği konusunda uyarıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Burcu Dirim, göz seğirmesi yle ilgili bilinmeyenleri anlatıyor:

AİLE GEÇMİŞİNE BAĞLI

Yorgunluk, uykusuzluk ve stres kas liflerinin yorgunluğuna yol açıyor. Göz seğirmesinin en sık nedenlerinden birini oluşturuyor. Çok aktif çalışan göz kasları sıvı ve elektrolit dengesizliğinde çabucak etkilenir ve bu tip geçici kasılmalar ortaya çıkar. Bazen kuruluk, enfeksiyon, alerji durumları da göz seğirmesine neden olabilir. Son yapılan çalışmalar hastaların yüzde 20 ila 30'unun aile geçmişinde göz seğirmesi bulunduğuna ve bunun kalıtımsal olduğuna işaret ediyor.