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Göz seğirmesi olanlar dikkat I Altında hastalık yatıyor olabilir! Uzmanı uyardı: Bunlardan uzak durun...

Göz seğirmesi, kasların istemsiz olarak kasılmaları sonucunda meydana geliyor. Uykusuzluk ve yorgunluk en büyük sebebini oluşturuyor. Doç. Dr. Ayşe Burcu Dirim, seğirmenin altında Parkinson hastalığı olabileceğini söylüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Kasım 2023 Güncelleme 02 Kasım 2023, 07:01
Göz seğirmesi olanlar dikkat I Altında hastalık yatıyor olabilir! Uzmanı uyardı: Bunlardan uzak durun...

Göz seğirmesi, gün içinde bir anda ortaya çıkıyor. Zaman zaman sinir bozucu boyutlara ulaşabiliyor. Bu rahatsızlık birçoğumuz için üzerine gidilecek kadar ciddi bir sorun olarak görülmese de uzmanlar, bunu ciddi bir sağlık sorununun göstergesi olabileceği konusunda uyarıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Burcu Dirim, göz seğirmesiyle ilgili bilinmeyenleri anlatıyor:

AİLE GEÇMİŞİNE BAĞLI
Yorgunluk, uykusuzluk ve stres kas liflerinin yorgunluğuna yol açıyor. Göz seğirmesinin en sık nedenlerinden birini oluşturuyor. Çok aktif çalışan göz kasları sıvı ve elektrolit dengesizliğinde çabucak etkilenir ve bu tip geçici kasılmalar ortaya çıkar. Bazen kuruluk, enfeksiyon, alerji durumları da göz seğirmesine neden olabilir. Son yapılan çalışmalar hastaların yüzde 20 ila 30'unun aile geçmişinde göz seğirmesi bulunduğuna ve bunun kalıtımsal olduğuna işaret ediyor.

KAHVEDEN UZAK DURUN
Sıvı alımının artırılması, elektrolit kaybını dengelemek için mineralli su tüketimi, kafein kısıtlaması, düzenli uyku, stresin azaltılması durumunda göz seğirmesi hızlıca düzelecektir.

Işığa hassasiyeti olan kişilerde güneş gözlüğü kullanımı, yoğun bilgisayar kullanan kişilerde gözlerin aralıklı dinlendirilmesi de sürece katkıda bulunacaktır. Aralıksız devam eden ve bir haftayı geçen seğirmelerde altta yatan nörolojik veya göze bağlı bir durumun araştırılması gereklidir.



İKİYE AYRILIR
Göz seğirmesi rahatsızlığı, "iyi" ve "kötü" huylu olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bunun ayrımını yapmak için MR görüntüleme yöntemi ile beyinden kaynaklı bir patoloji olup olmadığına bakılmalıdır. Altta yatan Parkinson hastalığının ilk belirtisi göz seğirmesi olabilir. Beynin bazı bölgelerindeki lezyonların belirtisi de seğirme olabilir.

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