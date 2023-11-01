Uzmanı uyardı: Anksiyete uykusuzluğa yol açıyor

Uykusuzluk, psikiyatrik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Bunlardan birini de anksiyete (kaygı) oluşturuyor. Uzman Klinik Psikolog Hatice Börek, anksiyete, belirtileri, tetikleyen sebepleri ve tedavisi hakkında bilgi veriyor: Anksiyetenin belirtileri arasında gerginlik, panik ataklar, nefes darlığı, ağız kuruluğu, sürekli endişe hissi, uyku bozuklukları gibi durumlar bulunuyor.



PSİKOTERAPİ ŞART

Anksiyete, stres, travmatik olaylar, genetik faktörler, kimyasal dengesizlikler gibi faktörlere bağlı görülebiliyor. Anksiyete tedavisinde psikoterapi, ilaç tedavisi, rahatlama teknikleri ve yaşam tarzı değişiklikleri kullanılıyor. Uykusuzluk, anksiyete gibi psikiyatrik sorunlarla ilişkilendirilebilir ve bazen bu sorunlar uykusuzluğa yol açabilir. Bu nedenle, anksiyete belirtileri olan kişilerde uyku düzenine dikkat etmek önemlidir.

KIYAFETLERDE UYUZ RİSKİ

Uyuz, "Sarcoptes scabiei" isimli mikroskobik bir akarın cilt yüzeyinde çoğalarak, tüneller kazarak deriyi istila etmesiyle oluşuyor. Kaşıntıya sebep oluyor. Geçen yıllara göre yüzde 30 artış gösteriyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Vildan Yazıcı, "Kısa süreli tokalaşmalarla uyuz bulaşmaz veya ihtimal daha düşüktür. Fakat daha uzun süren sarılma, aynı kişisel eşyaları, aynı yatak, havlu ve giysileri kullanma gibi yollarla bulaşabilir. Mağazalarda denediğimiz kıyafetlerden de uyuz bulaşma riski var" diyor.