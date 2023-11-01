Uzmanı uyardı: Anksiyete uykusuzluğa yol açıyor

Uykusuzluk, psikiyatrik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Bunlardan birini de anksiyete (kaygı) oluşturuyor. Uzman Klinik Psikolog Hatice Börek, anksiyete, belirtileri, tetikleyen sebepleri ve tedavisi hakkında bilgi veriyor: Anksiyetenin belirtileri arasında gerginlik, panik ataklar, nefes darlığı, ağız kuruluğu, sürekli endişe hissi, uyku bozuklukları gibi durumlar bulunuyor.
PSİKOTERAPİ ŞART
Anksiyete, stres, travmatik olaylar, genetik faktörler, kimyasal dengesizlikler gibi faktörlere bağlı görülebiliyor. Anksiyete tedavisinde psikoterapi, ilaç tedavisi, rahatlama teknikleri ve yaşam tarzı değişiklikleri kullanılıyor. Uykusuzluk, anksiyete gibi psikiyatrik sorunlarla ilişkilendirilebilir ve bazen bu sorunlar uykusuzluğa yol açabilir. Bu nedenle, anksiyete belirtileri olan kişilerde uyku düzenine dikkat etmek önemlidir.
KIYAFETLERDE UYUZ RİSKİ
Uyuz, "Sarcoptes scabiei" isimli mikroskobik bir akarın cilt yüzeyinde çoğalarak, tüneller kazarak deriyi istila etmesiyle oluşuyor. Kaşıntıya sebep oluyor. Geçen yıllara göre yüzde 30 artış gösteriyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Vildan Yazıcı, "Kısa süreli tokalaşmalarla uyuz bulaşmaz veya ihtimal daha düşüktür. Fakat daha uzun süren sarılma, aynı kişisel eşyaları, aynı yatak, havlu ve giysileri kullanma gibi yollarla bulaşabilir. Mağazalarda denediğimiz kıyafetlerden de uyuz bulaşma riski var" diyor.
GRİPLE COVİDİ KARIŞTIRMAYIN
Sonbaharla birlikte havalar soğuyor. Hastalıklar kol geziyor. Özellikle grip ve Covid-19 vakalarında artış meydana geliyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gürbüz Yuluğ, iki hastalığın sıklıkla karıştırıldığını söylüyor. Nasıl ayırt edileceğini açıklıyor: Ateşlenme, titreme, terleme, kuru öksürük, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları ve halsizlik her iki hastalıkta da görülebilir. Bu belirtilere ek olarak Covid-19'da kas ve eklem ağrıları daha şiddetli olabilir. Covid'de tat ve koku kaybı yaşanabilir.
BAŞ BELASI ÇOCUKLUK TRAVMASI
ABD'de yapılan bir araştırmada 19 ülkede 154 bin 739 katılımcının verileri incelendi. Bu kişilerin yüzde 31'inin en az bir çocukluk travması olduğu ve yüzde 16'sının başka hastalıklarla bağlantısı olmayan baş ağrılarından şikayetçi olduğu belirlendi. Araştırma ekibi, çocukluk travması olan kişilerin baş ağrısı çekme oranının çocukluk travması olmayan kişilerden yüzde 48 daha fazla olduğu sonucuna ulaştı. Birden fazla travmaya sahip kişilerde bu oranın daha yüksek olduğu belirtildi.
KANSERE NAR
Bereketin sembolü nar, C vitamini ve potasyum açısından diğer tüm meyvelerden üstündür. Kanser riskini azaltır. Enfeksiyonları önler. Hafızayı güçlendirir. Sindirim sistemini düzenler. Cildi güzelleştirir. Yaşlılık belirtilerini yok eder.
KEREVİZİ SEVERİZ
Kereviz, kötü ve yüksek kolesterolü önler. İltihaplanmaya karşı vücudu korur. Sindirim sistemine iyi gelir. Kalp damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Mideyi ve karaciğer sağlığını korur.
MİGRENE ÜZÜM
Üzüm, migrene iyi gelir. Hazımsızlığı giderir. Kolon ve meme kanserine karşı koruyucudur. Göz sağlığını ve görme yeteneğini korumaya yardımcıdır. Kolesterolü dengeler. Böbrek bozukluklarını onarır.