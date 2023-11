Erken menopoza dikkat! Doç. Dr. Deniz Kulaksız glutatyonun hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruduğunu söyledi

Düşük over rezervi, yumurtalıklardaki yumurta stokunun azalması anlamına geliyor. Bu durum erken menopoz riskini artırabiliyor. İşte burada glutatyon devreye giriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Deniz Kulaksız, glutatyonun hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruduğunu söylüyor. "Glutatyonun over sağlığını iyileştirebileceğine dair güçlü deliller bulunmaktadır. Son araştırmalar, glutatyonun overlerdeki oksidatif stresi azalttığını ve böylece over rezervini koruyabileceğini göstermektedir. Ayrıca glutatyonun hormonal dengenin korunmasına yardımcı olabileceği ve erken menopoz riskini azaltabileceği belirtilmektedir" diye konuşuyor.

REDDEDİLİNCE BAĞIMLILIK ARTIYOR

Belçika'da bilim adamları, reddedilme duyarlılığı ile alkol kullanım bozukluğu arasındaki ilişkiyi araştırdı. Bu kapsamda, alkol kullanım bozukluğu teşhisiyle rehabilite olan ve en az 10 gündür alkol kullanmayan 105 yatan hasta ile 73 sağlıklı kişiden oluşan kontrol grubu "Yetişkin reddedilme duyarlılığı anketi"ni cevaplandırdı. Alkol kullanım bozukluğu olan kişilerin, sosyal etkileşimlerde reddedilme duyarlılığının ortalamanın üstünde seyrettiği saptandı.

BEYİN İÇİN MANTAR YİYİN

Mantar, kolesterolün düşürülmesini sağlar. Kalp sağlığını artırır. Beyninizi korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yağlanmayı önleyerek formda kalmaya yardımcı olur.

KABIZLIĞA ARMUT

Armut, göğüs kanseri riskini önler. Tıkalı damarları açar. Hipertansiyonu engeller. Vücut fonksiyonlarının daha iyi çalışmasını sağlar. Kabızlığa iyi gelir.



DİYABETE ROKA

Roka, kalbinizi korur. Kilonuzu kontrol altına alır. Göz sağlığını iyileştirir. Kanser riskini azaltır. Sindirime yardımcı olur. Kan basıncını kontrol eder. Diyabetin önlenmesini sağlar. Cildinize iyi gelir.