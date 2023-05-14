Göz sağlığında erken erken teşhis ve düzenli muayene çok önemli!

Genetik ve çevresel faktörler, göz sağlığını olumsuz etkiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Filiz İmadoğlu, toplumda en sık görülen göz hastalıklarının katarakt ve glokom olduğunu belirtiyor. Erken teşhis ve düzenli muayenenin önemine değiniyor.

Aksi halde bu hastalıkların körlüğe yol açabileceğine dikkat çekiyor. "Glokomda göz basıncı yükselir ve böylelikle göz sinirlerinde harabiyet ortaya çıkar. Erken teşhis ve tedaviye önem verilmediği takdirde kalıcı görme hasarına yol açabilir.

Baş ağrısı, bulanık görmeşikayetleriniz varsa göz muayenenizi ihmal etmemeniz gerekir" diyor. Kataraktın göz merceğinin saydamlığını yitirmesiyle ortaya çıktığını belirten Op. Dr. İmadoğlu, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeyi öneriyor. "Yumurta, balık, fındık gözleri korur. Ayrıca bol su tüketimine de özen gösterilmelidir" bilgisini veriyor.

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