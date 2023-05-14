Göz sağlığında erken erken teşhis ve düzenli muayene çok önemli!

Genetik ve çevresel faktörler, göz sağlığını olumsuz etkiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Filiz İmadoğlu, toplumda en sık görülen göz hastalıklarının katarakt ve glokom olduğunu belirtiyor. Erken teşhis ve düzenli muayenenin önemine değiniyor.
Aksi halde bu hastalıkların körlüğe yol açabileceğine dikkat çekiyor. "Glokomda göz basıncı yükselir ve böylelikle göz sinirlerinde harabiyet ortaya çıkar. Erken teşhis ve tedaviye önem verilmediği takdirde kalıcı görme hasarına yol açabilir.
Baş ağrısı, bulanık görmeşikayetleriniz varsa göz muayenenizi ihmal etmemeniz gerekir" diyor. Kataraktın göz merceğinin saydamlığını yitirmesiyle ortaya çıktığını belirten Op. Dr. İmadoğlu, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeyi öneriyor. "Yumurta, balık, fındık gözleri korur. Ayrıca bol su tüketimine de özen gösterilmelidir" bilgisini veriyor.
LAVANTA VARİSE ÇARE
Kadınlarda sık görülen varis probleminden kurtulmada doğal yağlar etkili oluyor. Lavanta, ağrı kesiyor. Varisin neden olduğu damarların görüntüsünü azaltıyor.
BÖRÜLCEYLE FORM TUTUN
Vitamin deposu börülce, kolesterolü düşürür. Kalbi korur ve güçlendirir. Kan şekerini dengeler. Diyabet hastalığını önler. Gözleri besler. Kanserden korur. Zayıflatır.
TANSİYONA KAYISI YETER
Antioksidan deposu kayısı, kalp sağlığını korur. Tansiyonu dengeler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kansızlığa karşı koruma sağlar. Yaşlanmayı geciktirir.
KIRIŞIKLIKLARA BİBER SÜRÜN
Yıllara meydan okuyan bir cilde sahip olmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, şekerve tuzun hızlı yaşlandırdığını belirtiyor. "E vitamini içeren ceviz, fındık-fıstık, ıspanak, kuşkonmaz, elma, yumurta cilde ışıltı verir. Çilek, domates, kivi ve maydanozda bulunan C vitamini yaşlanmaya savaş açar" bilgisini veriyor.