Göz sağlığına aman dikkaat! Virüsler, bakteriler ve mantar büyük tehlike...

Virüsler , bakteriler ve mantarlar gözlerde de hastalığa yol açıyor. Op. Dr. Nihat Tamer, konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: ÇAPAKLANMA... KONJONKTİVİT: En yaygın göz enfeksiyonlarındandır. Konjonktiva bakterilerin veya virüslerin bulaşması sonucu ortaya çıkar. Gözlerde kızarıklık ve çapaklanma olur. Hijyen kurallarına uyulmaması en önemli nedenidir. ADENOVIRUS : Aile bireylerinden birinde başlar, hijyene dikkat edilmediği taktirde temas yoluyla tüm aile bireylerine bulaşabilir. Zamanla her iki göze de bulaşır. Hastalık iyileşmesine rağmen gözümüzde oluşturduğu tahribat görmede puslanma ve az görmeye sebep olabilir.

TEDAVİ EDİLMELİ Blefarit: Göz kapaklarınızın, gözlerinizi kaplayan deri kıvrımlarının iltihaplanmasıdır. Bu tip iltihaplanma genellikle kirpik diplerindeki göz kapağı derisindeki yağ bezlerinin tıkanmasından kaynaklanır. ÜVEIT: Genellikle viral enfeksiyonlar veya göz yaralanmalarından kaynaklanır. Ciddi bir vaka tedavi edilmezse görme kaybı oluşabilir.

KERATİT: Enfeksiyöz keratit, kornea tabakası enfekte olduğunda ortaya çıkar. Kontakt lens kullanımı da bu hastalığı tetikler.

HERPES VİRÜSLERİ: Göz uçuğu yapar, daha çok bağışıklık sisteminin düşmesi sonucu ortaya çıkar. Kırmızı göz , yoğun sulu sarı veya yeşil akıntı ve şişme en sık rastlanan bulgulardır. Belirtiler 7 ila 20 gün sürebilir. Sık sık el yıkamak ve başkalarıyla temastan kaçınmak önemlidir.

KİLOLARI ERİTEN REÇETE

Baharın yaklaşmasıyla birlikte özellikle kadınları diyet telaşı sardı! Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, bahar ayında nasıl beslenilmesi gerektiğini açıkladı:

NELER YEMELİ?

Bu aylarda kilo sorunu yaşamamak için taze sebzelerle beslenmeye ağırlık verilmesi gerekir. Enginar, tere, brokoli, lahana ve kereviz, taze bezelye, dereotu, sakız bakla, marul, maydanoz, taze soğan, roka, taze sarımsak, biberiye, madımak, nane, semizotu, pancar, kuşkonmaz, şalgam ve havuç, kurubaklagiller gibi antioksidan içeriği yüksek taze sebze ve yeşillikler tüketilmelidir.

1 FİNCAN YETERLİ

Günde 1 fincan bitki çayı içilmelidir. Kış aylarında yavaşlayan metabolizmayı bahar aylarında günde 1 fincan bitki çayı tüketimi ile canlandırabilirsiniz. Özellikle yeşil çay, kirazsaplı çay, beyaz çay, rezene çayı, mate çayı ve sade kahve içerek metabolizmanızı harekete geçirerek kilo vermenize yardımcı olursunuz.

GEVREK KISIR YAPAR

ABD'de yulaf ezmesi ve gevreklerle ilgili bir araştırma yapıldı. Bu ürünlerde bulunan klormequat adlı maddenin kısırlığa yol açtığı ve ergenliği geciktirdiği belirlendi. Klormequatın üreme sistemlerine zarar vermesinin yanında fetal büyümeyi bozduğu ve kemiklerin gelişimini değiştirdiği anlaşıldı. Organik olmayan yulaf bazlı gıdaların %92'sinde söz konusu kimyasal tespit edilebilir seviyede bulunurken, buğday bazlı gıdaların yalnızca iki örneğinde (her ikisi de ekmek) düşük seviyede klormequat tespit edildi.

YALNIZLIK OBEZLER İÇİN ÇOK YANLIŞ

İngiltere'deki BioBank'a kayıtlı yaklaşık 400 bin kişiden elde edilen 15 yıllık veriler, analiz edildi. Çalışma; yalnızlık ve sosyal izolasyonun, obez hastaların ciddi sağlık komplikasyonları geliştirme riskini ve dolayısıyla ölüm olasılığını artırdığını gösterdi. Çalışmanın baş yazarı Dr. Lu Qi, "Araştırmamız, obezitesi olan kişilerin sağlığını iyileştirmede sosyal ve zihinsel sağlığı dikkate almanın önemini vurguluyor" dedi.

KANSERSAVAR KENEVİR YAĞI

Avustralyalı bilim insanları, yoğunlaştırılmış kenevir yağını araştırdı. Söz konusu yağın ölümcül cilt kanseri hücrelerini yok ettiğini belirledi. PHEC-66 ismi verilen yağın, cilt kanserinin en tehlikeli türlerinden biri olan melanom hücrelerinin çoğalmasını engelleyebileceği vurgulandı. Uzmanlar, "Kenevir yağı, melanom hücresinin bölünmesini engelliyor. Böylece kanserin yayılmasına set çekiyor" diye konuştu.

UYKUSUZLUĞA VİŞNE

Vişne, bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinir sistemini düzenleyici etkisi vardır. Prostat ve kolon kanserine karşı koruma sağlar. Uykusuzluğa birebirdir.

ÖKSÜRÜĞE FESLEĞEN

Fesleğen, öksürüğü keser. Baş dönmesini durdurur. Arı sokmasında faydalıdır. Fesleğinin kokusu da sivrisinek ve tahtakurusu gibi haşaratları kaçırır.

YEŞİL ÇAY VAR STRES YOK

Yeşil çay, kaygı ve stresi azaltır. Kemik sağlığını destekler. Kolesterolü düşürür. Tip 2 diyabeti yönetir. İnme riskini düşürür. Ağrıyı giderir.