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Her 10 erkekten biri risk altında | Prostat kanseri tedavi edilmediğinde öldürüyor! Uzmanından uyarı geldi: Hareket edin...

Erkeklerin kabusu prostat kanseri, tedavi edilmediğinde öldürüyor. Her 10 erkekten birinde olan kanser, genellikle 65 yaş üstünde görülüyor. Dr. Ali Yurtlak, spora dikkat çekiyor. “Hareket edin. Yürüyüş yapın” diyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Şubat 2024 Güncelleme 20 Şubat 2024, 07:02
Her 10 erkekten biri risk altında | Prostat kanseri tedavi edilmediğinde öldürüyor! Uzmanından uyarı geldi: Hareket edin...

Prostat kanseri, erkeklerde spermi besleyen seminal sıvıyı üreten ceviz büyüklüğündeki prostat bezindeki hücrelerin kontrolsüz ve anormal bir şekilde büyümesi sonucu oluşuyor. Her 10 erkekten birinde olan kanser, genellikle 65 yaş üstünde görülüyor.

SİGARAYI BIRAKIN
Sık sık idrara çıkma, idrar yaparken ağrı ve yanma hissi, yavaş veya zayıf idrar akışı, idrarda kan görülmesi, idrar kaçırma, boşalırken ağrı ya da spermde kan, kalça, sırt, göğüs veya kemiklerde ağrı ve alt pelvik bölgede ağrıyla belirti veriyor.

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Ali Yurtlak, hastalığın önlenmesi için alınabilecek önlemleri sıralıyor: İlk olarak, sağlıklı bir diyet önemlidir; özellikle sebze ve meyve tüketimi bu konuda kritik bir role sahiptir. Ayrıca doymuş yağların tüketimi azaltılmalıdır. Balık, içerdiği sağlıklı yağlarla prostat sağlığını korumada etkilidir. Sigaranın zararlarından biri de prostat sağlığı üzerindeki olumsuz etkisidir; bu nedenle sigara bırakılmalıdır.

PSA TESTLERİ ÖNEMLİ
Prostat kanserinin sessiz ilerleyebilen bir hastalık olduğu unutulmamalıdır. Erken teşhis için düzenli doktor kontrolleri hayati önemdedir. Erken tanı sayesinde, prostat kanserinde etkili tedaviler mümkündür ve erken evrelerde tam şifa sağlanabilir. Bu nedenle erkeklerin 40 yaşından sonra düzenli PSA testleri yaptırmaları ve 50 yaşından itibaren prostat muayenesi için doktor ziyaretlerini ihmal etmemeleri önerilir.

AŞIRI KİLODAN KURTULUN
Fazla kilo ve obezite, kanserin gelişim riskini artırır. Genç yaşlardan itibaren aşırı kilolarla mücadele etmek, prostat sağlığı için elzemdir. Egzersiz ise kanser riskini azaltmanın yanı sıra, prostat kanseri tedavisinde de önemli bir faktördür. Özellikle genç yaşlardan itibaren spor, yaşam tarzının bir parçası haline gelmelidir. Yürüyüş, koşu, yüzme, bisiklet gibi farklı aktivitelerle hem prostat sağlığı korunabilir hem de cinsel ve kalp-damar sağlığı desteklenebilir.

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