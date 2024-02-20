Her 10 erkekten biri risk altında | Prostat kanseri tedavi edilmediğinde öldürüyor! Uzmanından uyarı geldi: Hareket edin...

Prostat kanseri , erkeklerde spermi besleyen seminal sıvıyı üreten ceviz büyüklüğündeki prostat bezindeki hücrelerin kontrolsüz ve anormal bir şekilde büyümesi sonucu oluşuyor. Her 10 erkekten birinde olan kanser, genellikle 65 yaş üstünde görülüyor.

SİGARAYI BIRAKIN

Sık sık idrara çıkma, idrar yaparken ağrı ve yanma hissi, yavaş veya zayıf idrar akışı, idrarda kan görülmesi, idrar kaçırma, boşalırken ağrı ya da spermde kan, kalça, sırt, göğüs veya kemiklerde ağrı ve alt pelvik bölgede ağrıyla belirti veriyor.

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Ali Yurtlak, hastalığın önlenmesi için alınabilecek önlemleri sıralıyor: İlk olarak, sağlıklı bir diyet önemlidir; özellikle sebze ve meyve tüketimi bu konuda kritik bir role sahiptir. Ayrıca doymuş yağların tüketimi azaltılmalıdır. Balık, içerdiği sağlıklı yağlarla prostat sağlığını korumada etkilidir. Sigaranın zararlarından biri de prostat sağlığı üzerindeki olumsuz etkisidir; bu nedenle sigara bırakılmalıdır.