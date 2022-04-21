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    Antibiyotiği bırak tarhanaya bak! (Sağlık haberleri)

    Bazı ilaçlar, faydadan çok zarar veriyor. bunların başında, antibiyotik geliyor. Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, enfeksiyonla mücadelede vücuda güç verecek 5 besini sıralıyor...

    Antibiyotiği bırak tarhanaya bak!

    Bazı ilaçlar, faydadan çok zarar veriyor. bunların başında, antibiyotik geliyor. Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, enfeksiyonla mücadelede vücuda güç verecek 5 besini sıralıyor:

    TARHANA: Bağışıklığı güçlendirir. CEVİZ: Zeka gelişimini destekler. SU: Vücudu temizler. SARIMSAK: Gribal enfeksiyonlara iyi gelir. LİMON: Bağışıklığa iyi gelir.

    PEKMEZ KAN YAPAR
    Bağırsakları     koruyan sindirimi güçlendiren pekmez, mide dostudur. Akciğeri temizler. Kemiklerin güçlendirir. Enfeksiyonlara savaş açar. Kansızlığı bitirir.

    SELÜLİTE BİBERİYE!
    A ve C vitamini deposu biberiye beyin sağlığını korur. Kokusu, hafızayı güçlendirir. Alzheimer'la savaşır. Cildi besler. Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Selülitleri yok eder.

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    Haberler Sağlık Antibiyotiği bırak tarhanaya bak! (Sağlık haberleri)
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