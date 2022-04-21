Antibiyotiği bırak tarhanaya bak! (Sağlık haberleri)

Bazı ilaçlar, faydadan çok zarar veriyor. bunların başında, antibiyotik geliyor. Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, enfeksiyonla mücadelede vücuda güç verecek 5 besini sıralıyor:

TARHANA: Bağışıklığı güçlendirir. CEVİZ: Zeka gelişimini destekler. SU: Vücudu temizler. SARIMSAK: Gribal enfeksiyonlara iyi gelir. LİMON: Bağışıklığa iyi gelir.

PEKMEZ KAN YAPAR

Bağırsakları koruyan sindirimi güçlendiren pekmez, mide dostudur. Akciğeri temizler. Kemiklerin güçlendirir. Enfeksiyonlara savaş açar. Kansızlığı bitirir.

SELÜLİTE BİBERİYE!

A ve C vitamini deposu biberiye beyin sağlığını korur. Kokusu, hafızayı güçlendirir. Alzheimer'la savaşır. Cildi besler. Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Selülitleri yok eder.