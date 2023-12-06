Göz ovuşturmak görme bozukluğuna yol açıyor! Keratokonus hastalığı nedir? Belirti ve tedavi yöntemleri nelerdir?

GENETİK GEÇİŞLİDİR Keratokonuslu kişiler genellikle alerjik göz yapısında insanlardır ve küçüklükten beri sürekli göz ovuşturma hikayesi vardır. Ancak burada kornea nın yapısal bir göz bozukluğu söz konusudur. Asıl sorun korneanın yapısal bozukluğudur. Bu hastalığın tam olarak genetik bir hastalık olduğunu söyleyemeyiz. Yatkınlık olmakla birlikte yapılan araştırmalarda hastaların ancak %10, %20 genetik olarak gelmiştir. Çapraz bağlama (cross linking) tedavisi ile hastalığın ilerleyişi durdurulabilir.

AKCİĞER KANSERİYLE İŞİMİZ YAŞ

Dünyada en sık ölüme sebep olan kanser türü akciğer kanseri, göğüs ağrısı, nefes darlığı, kanlı balgam, kilo kaybı, iştahsızlıkla belirti veriyor. Göğüs Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Atilla Pekçolaklar, "Öncesinde 50 yaş ve üzerinde rastladığımız akciğer kanseri görülme sıklığı ve yaşı daha erken yaşlara geriledi" diyor.



SIRRI SEMİZOTU

Ekşimsi tadıyla damakları şenlendiren semizotu, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığı koruyor. Demir, kalsiyum, potasyum ve C vitamininden zengin bu sebzenin faydaları şöyle sıralanıyor: Liflidir. Tok tutar. Düşük kalorisi ile formda kalmaya yardımcı olur. İçerdiği Omega-3 sayesinde kalp ve damar sağlığını korur. Kolesterolü düşürür. Tansiyonu dengeler. Vücuttaki virüs ve bakterilerle savaşır. Bağışıklığı güçlendirir. Hemoroit şikayetlerini bitirir.



VİCDANLI OLAN BUNAMAZ!

ABD'li araştırmacılar, çalışma için "beş büyük" kişilik özelliğinin (vicdanlılık, dışa dönüklük, deneyime açıklık, nevrotiklik ve uyumluluk) ölçümlerini inceledi. 49 ila 81 yaşları arasındaki 44.000'den fazla kişiyi kapsayan 8 araştırmadan elde edilen veriler, 21 yıla kadar takip edildi. Bu süre zarfında 1.703'ünde demans gelişti. Analizler, daha dikkatli, örneğin işleri dikkatli ve doğru yapmaya özen gösteren, dışa dönük veya olumlu bir bakış açısına sahip kişilerin demans tanısı alma olasılığının daha düşük olduğunu belirledi.



ŞEKER YERİNE HURMA

Yemeklerin yanı sıra çay ya da kahve gibi içeceklerde de bolca kullanılan şekere alternatif olarak kullanılabilecek çok fazla sağlıklı besin maddesi bulunuyor. Diyetisyen Betül Serttaş, bu besinleri anlatıyor: Hurma: Zihinsel sağlığı geliştirir. Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Kemik sağlığını iyileştirir. Pekmez: Kansızlığa iyi gelir. Sindirim sistemine olumlu etki sağlar. Akçaağaç şurubu: İltihapları azaltır. Enerji verir.



SUMAKTA SAĞLIK VAR

Yemeklere lezzet katan sumak, tansiyonu ve kan şekerini dengeler. Antioksidan etkisiyle vücudu temizler. Beyin sağlığını korur. Bağırsak sağlığını korur.



BÖBREKLERE ANTEP FISTIĞI

Antep fıstığı, kolesterolü düşürür. Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Kalbi güçlendirir. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırır.



KANSIZLIĞA BULGUR

İçerdiği protein ile bulgur, diyabetten korur. Hazımsızlığı bitirir. Dokuları güçlendirir. Cildi ve saçı besler. Kansızlığı yok eder.