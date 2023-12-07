Uzmanından normal doğum şansını artıran 7 etkili önlem

Doğum sonrası annenin bebeğini kucağına alıp daha hızlı bağ kurma isteği, normal yaşamına dönüşünün çok daha hızlı olması, bebeğini kucağına alıp daha erken emzirmeye başlaması, doğum sonrası depresyonun daha az olması gibi etkenler normal doğum isteğinde etkili oluyor.

Ancak bazı tıbbi durumlarda normal doğum yerine sezaryen bir gereklilik olarak ortaya çıkabiliyor. İşte, anne adaylarının normal doğum şansını artırmaları için hamilelik sürecinde bazı konulara dikkat etmeleri gerekiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Seyfettin Özvural, normal doğum şansını artıran 7 etkili önlemi anlatıyor:





Düzenli kontrole gidin: Normal doğumu destekleyen bir merkezde düzenli doktor kontrolüne giderek olası risklerinizi yönetmeniz ve bu riskleri en aza indirmeniz mümkün.

Sürekli doğum desteği alın: Gebelikte doğum süreciyle ilgili eğitimini tamamlamış doğum destekçisi ya da size iyi hissettiren doğum yardımcısı desteği ile sezaryen oranı, doğumda ağrı kesici kullanımı belirgin olarak azaltılıyor.

Endişe ve stresten uzak durun: Doğum sürecine faydalı olmak adına yapılacak her müdahale doğumun doğal seyrini ve hormonların orkestrasyonunu bozma riski doğurabileceğinden aşırı müdahaleci olmayın.

Kasılmalara karşı hazırlıklı olun: Nefes egzersizleri, gevşeme teknikleri, ritmik hareketler vb. uygulamaları araştırarak size uygun olanlara odaklanın.

Aceleci olmayın: Doğumun erken evrelerinde kasılmalarınızın düzensiz olduğu dönemlerde hekiminizin önerisi doğrultusunda hastaneye geç yatın.

Doğum mümkün olduğunca kendi başlasın: Doğumun kendisinin başlaması çoğu zaman bedeninizin doğum için hazır olduğunun işareti olup doğum şansını artırıyor.



Sağlıklı beslenin, egzersiz yapın, aşırı kilodan kaçının: Böylece olumsuz gebelik sonuçları ve sezaryen olasılığını azaltabilirsiniz. Hekiminizin size özel belirlediği haftadan itibaren, haftada en az 150 dk. uygun ağırlıkta düzenli egzersiz yapın.