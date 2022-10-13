Göz iltihaplanmasının anahtarı göz taraması! Uzmanlar çocukluktan itibaren göz taramasını öneriyor





ACİL MÜDAHALE ŞART

Üveit, erken dönemde teşhis edilerek hasta tedaviye yönlendirilirse, mevcut görme seviyeleri artırılabiliyor. Ne şiddette olursa olsun, üveit acil müdahale edilmesi gereken bir hastalıktır. Geç kalındığında hastalık ilerler ve iltihap nedeniyle göz bebeğinde şekil bozuklukları, katarakt, göz tansiyonu yükselmesi gibi komplikasyonlara neden olabilir. Belirtiler başlayınca yapılacak ilk iş üveit konusunda tecrübeli bir göz doktoruna muayene olmaktır. Zaman içerisinde geçirilen ataklar göz içerisinde yapısal hasara yol açıyor. Göz sinirinde ve görme noktasında hasar olabiliyor. Bu kısa sürede tedavi edilmediği için doku harabiyeti oluşuyor ve görme kaybı meydana gelebiliyor.