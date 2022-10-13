Göz iltihaplanmasının anahtarı göz taraması! Uzmanlar çocukluktan itibaren göz taramasını öneriyor

Göz yuvarlığının uvea tabakasını oluşturan siliyer cisim, iris ve koroid dokusunun iltihabi hastalıklarına üveit deniyor. İris dokusunu tutan ve gözün ön kısmına sınırlı olan üveitlerde; göz küresinde dokunmakla ve sağa-sola çevirmekle hissedilen ağrı, ışık hassasiyeti, kızarıklık ve bulanık görme belirtileri ön plana çıkıyor. Özellikle makula dediğimiz görme noktasının iltihabi tutulumu doğru tedavi edilmediği taktirde komplikasyonlara ve kalıcı görme kaybına neden oluyor. Doç. Dr. Merih Oray, üveit hastalığı ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi veriyor:
ACİL MÜDAHALE ŞART
Üveit, erken dönemde teşhis edilerek hasta tedaviye yönlendirilirse, mevcut görme seviyeleri artırılabiliyor. Ne şiddette olursa olsun, üveit acil müdahale edilmesi gereken bir hastalıktır. Geç kalındığında hastalık ilerler ve iltihap nedeniyle göz bebeğinde şekil bozuklukları, katarakt, göz tansiyonu yükselmesi gibi komplikasyonlara neden olabilir. Belirtiler başlayınca yapılacak ilk iş üveit konusunda tecrübeli bir göz doktoruna muayene olmaktır. Zaman içerisinde geçirilen ataklar göz içerisinde yapısal hasara yol açıyor. Göz sinirinde ve görme noktasında hasar olabiliyor. Bu kısa sürede tedavi edilmediği için doku harabiyeti oluşuyor ve görme kaybı meydana gelebiliyor.
AİLELER FARK EDEMİYOR
Özellikle çocukluk çağı romatizması olan çocuklarda sık aralıklarla göz taraması yapılması çok önemli. Çünkü bu çocuklarda eklemlerde iltihap olduğu gibi gözde de olabiliyor. Bazen gözde kızarıklık olmuyor çocuklar küçük olduğu için bunu ifade edemiyor. Aileler de fark edemiyor.