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    Stres, yorgunluk, kilo kaybı, uykusuzluk gibi birçok neden çıkan uçuğun kesin tedavisi bulunmuyor | Sağlık haberleri

    Birçok insanın korkulu rüyaso uçuk özellikle dudak çevresinde görülüyor. Stres, yorgunluk, adet dönemi, kilo kaybı, kansızlık gibi sebeplerle ortaya çıkan uçuğun kesin bir tedavisi bulunuyor. İşte sizler için derlediğimiz 13 Ekim TAKVİM Gazetesi Sağlık tavsiyeleri...

    Uçuk tadımız kaçık!

    Uçuk, birçok kişinin korkulu rüyası olabiliyor. Özellikle dudak çevresinde içi su dolu küçük kabarcık şeklinde görülüyor. Doç. Dr. Gökhan Okan, "Stres, yorgunluk, adet dönemi, kilo kaybı, kansızlık, uykusuzluk, yoğun güneş ışınlarına maruz kalınması gibi bağışıklık sistemini zayıflatan bir sebep olduğu zaman virüs aktifleşir, ataklar gelişir. Virüs yerleştiği yerde ölmez, vücutta yer alır" diyor. Okan, uçuğun kesin bir tedavisinin de bulunmadığını belirtiyor.

    GERGİNLİĞE PAPATYA
    Adet öncesi gerginlik sendromu, 25 ile 35 yaş arasındaki kadınlarda kendini gösteriyor. Yaşam kalitesinin düşmesine neden oluyor. Op. Dr. Gamze Baykan, gerginliğe karşı 4 öneri veriyor:
    Bol su içmek, tuzdan uzak durmak faydalı olur.
    Papatya, melisa gibi bitki çayları psikolojik hali düzeltebilir.
    Cilt bakımı ve gözenekleri, rahatlatıp akne oluşumunu aza indirir.
    Çikolata, tatlı yerine kuru meyve, orman meyvelerinden oluşan çaylar, az şekerli tatlılara yönelmek doğru olur.

    KOLESTEROLE ÇARE BAMYA
    Bamya, bağırsak hareketlerini düzene sokar. Kronik hastalıkların riskini azaltır. Kolesterolü düzenler. Demir ihtiyacını karşılar.

    BEYNİNİZ İÇİN ÇITLATIN
    Çekirdek, beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Kan basıncını düzenler ve dolaşım sistemine destek olur. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

    KARACİĞERE ENGİNAR
    Enginar, kalp kasını kuvvetlendirir. Üre seviyesini düşürerek kalbin rahat çalışmasını sağlar. Toksik maddelerin atılmasına yardım eder.

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    Haberler Sağlık Stres, yorgunluk, kilo kaybı, uykusuzluk gibi birçok neden çıkan uçuğun kesin tedavisi bulunmuyor | Sağlık haberleri
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