Stres, yorgunluk, kilo kaybı, uykusuzluk gibi birçok neden çıkan uçuğun kesin tedavisi bulunmuyor | Sağlık haberleri

Uçuk, birçok kişinin korkulu rüyası olabiliyor. Özellikle dudak çevresinde içi su dolu küçük kabarcık şeklinde görülüyor. Doç. Dr. Gökhan Okan, "Stres, yorgunluk, adet dönemi, kilo kaybı, kansızlık, uykusuzluk, yoğun güneş ışınlarına maruz kalınması gibi bağışıklık sistemini zayıflatan bir sebep olduğu zaman virüs aktifleşir, ataklar gelişir. Virüs yerleştiği yerde ölmez, vücutta yer alır" diyor. Okan, uçuğun kesin bir tedavisinin de bulunmadığını belirtiyor.



GERGİNLİĞE PAPATYA

Adet öncesi gerginlik sendromu, 25 ile 35 yaş arasındaki kadınlarda kendini gösteriyor. Yaşam kalitesinin düşmesine neden oluyor. Op. Dr. Gamze Baykan, gerginliğe karşı 4 öneri veriyor:

Bol su içmek, tuzdan uzak durmak faydalı olur.

Papatya, melisa gibi bitki çayları psikolojik hali düzeltebilir.

Cilt bakımı ve gözenekleri, rahatlatıp akne oluşumunu aza indirir.

Çikolata, tatlı yerine kuru meyve, orman meyvelerinden oluşan çaylar, az şekerli tatlılara yönelmek doğru olur.



KOLESTEROLE ÇARE BAMYA

Bamya, bağırsak hareketlerini düzene sokar. Kronik hastalıkların riskini azaltır. Kolesterolü düzenler. Demir ihtiyacını karşılar.



BEYNİNİZ İÇİN ÇITLATIN

Çekirdek, beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Kan basıncını düzenler ve dolaşım sistemine destek olur. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.



KARACİĞERE ENGİNAR

Enginar, kalp kasını kuvvetlendirir. Üre seviyesini düşürerek kalbin rahat çalışmasını sağlar. Toksik maddelerin atılmasına yardım eder.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN