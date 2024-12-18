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Göğüs ağrısında kriz gizli! Uzman isim uyardı: "EKG çekilmeli"

Hemen herkeste görülen göğüs ağrısı şikayeti ihmale gelmiyor. Kalp krizinden reflüye pek çok sağlık sorununu işaret ediyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener, uzman kontrolünün önemine dikkat çekerek önemli bilgiler verdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024
Göğüs ağrısında kriz gizli! Uzman isim uyardı: EKG çekilmeli

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    Hastalıklar, günümüzde ciddi şikayetlerle belirti veriyor. Bunların başında göğüs ağrısı geliyor. Ağrı, kalple ilgili bir rahatsızlığın habercisi olabildiği gibi akciğer, sindirim sistemi, kas problemlerinden de kaynaklanabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener, uzman kontrolünün önemine dikkat çekerek önemli bilgiler veriyor...

    EKG ÇEKİLMELİ
    Kalp hastalıkları, çoğunlukla göğüste ağrıyla belirti veriyor. Ağrı, birkaç dakikadan uzun sürüyor ve nefes darlığı, terleme ile baş dönmesine yol açıyor. Bunun dışında birçok akciğer sorunu göğüs ağrısına neden oluyor. Dr. Murat Şener, reflü gibi sindirim sistemi hastalığı ile kas ve kemik hastalığının göğüs ağrısına yol açtığını belirtiyor. "Fiziki muayenenin yanı sıra EKG, kan testi, göğüs röntgeni, ekokardiyogram, bilgisayarlı tomografi ve EFOR testi yapılmalı" diyor.

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