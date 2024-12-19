İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Estetik cerrahi ve kozmetik işlemler, son yıllarda giderek daha popüler hale geldi. Özellikle Botox, ciltteki kırışıklıkları azaltma amacıyla en çok tercih edilen uygulamalardan biri. Ancak, bu işlemlerin uzun vadeli etkileri hala merak ediliyor. Benzersiz bir araştırma, 20 yıl boyunca Botox yaptıran ve yaptırmayan iki ikiz kız kardeşi karşılaştırarak, bu işlemin cilt üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi.

Enjeksiyon yaptırmayan ikiz - (Resim A) Düzenli olarak botoks yaptıran ikizi (Resim B) UZUN SÜRELİ BOTOX KULLANIMI VE CİLTTEKİ DEĞİŞİKLİKLER Araştırma, Beverly Hills'li bir plastik cerrah tarafından kaleme alınan bir vaka raporundan alınmıştır. Bu raporda, iki kız kardeşin 2006 ve 2012 yıllarına ait fotoğrafları karşılaştırılmıştır. 2006 yılında, 38 yaşındaki ikizlerden biri düzenli olarak Botox yaptırıyordu. Diğer kız kardeş ise Botox uygulamalarına çok az başvurmuştu. Sonuç olarak, Botox yaptıran kız kardeşin cildinde daha az kırı��ıklık, daha pürüzsüz bir görünüm gözlemlendi. ALIN ÇİZGİLERİ VE GÖZ ÇEVRESİ KIRIŞIKLIKLARI İlk fotoğraflarda, düzenli Botox yaptıran kız kardeşin alın bölgesinde çok daha az çizgi belirginleşmişti. Göz çevresi kırışıklıkları (crow's feet) da daha az görünüyordu. Buna karşılık, Botox yaptırmayan kız kardeşin alnındaki çizgiler ve göz çevresindeki kırışıklıklar çok daha belirgindi.