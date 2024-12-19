Estetik cerrahi ve kozmetik işlemler, son yıllarda giderek daha popüler hale geldi. Özellikle Botox, ciltteki kırışıklıkları azaltma amacıyla en çok tercih edilen uygulamalardan biri. Ancak, bu işlemlerin uzun vadeli etkileri hala merak ediliyor. Benzersiz bir araştırma, 20 yıl boyunca Botox yaptıran ve yaptırmayan iki ikiz kız kardeşi karşılaştırarak, bu işlemin cilt üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi.
Enjeksiyon yaptırmayan ikiz - (Resim A) Düzenli olarak botoks yaptıran ikizi (Resim B)
UZUN SÜRELİ BOTOX KULLANIMI VE CİLTTEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Araştırma, Beverly Hills'li bir plastik cerrah tarafından kaleme alınan bir vaka raporundan alınmıştır. Bu raporda, iki kız kardeşin 2006 ve 2012 yıllarına ait fotoğrafları karşılaştırılmıştır. 2006 yılında, 38 yaşındaki ikizlerden biri düzenli olarak Botox yaptırıyordu. Diğer kız kardeş ise Botox uygulamalarına çok az başvurmuştu. Sonuç olarak, Botox yaptıran kız kardeşin cildinde daha az kırı��ıklık, daha pürüzsüz bir görünüm gözlemlendi.
ALIN ÇİZGİLERİ VE GÖZ ÇEVRESİ KIRIŞIKLIKLARI
İlk fotoğraflarda, düzenli Botox yaptıran kız kardeşin alın bölgesinde çok daha az çizgi belirginleşmişti. Göz çevresi kırışıklıkları (crow's feet) da daha az görünüyordu. Buna karşılık, Botox yaptırmayan kız kardeşin alnındaki çizgiler ve göz çevresindeki kırışıklıklar çok daha belirgindi.
Sol enjeksiyon yaptırmayan taraf
2012 YILINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
2012'de yapılan takipte, Botox yaptıran kız kardeşin cildi hala pürüzsüz ve daha genç görünüyordu. Ancak, Botox yaptırmayan kız kardeşin yüz hatlarında bazı değişiklikler gözlemlendi. Yüzü daha şişkin ve çene hattı daha genişti. Bu durumu, Botox'un ciltteki kas hareketlerini engelleyerek yaşlanma belirtilerini azaltma etkisiyle ilişkilendirilebilir.
ÇEVRESEL FAKTÖRLER VE CİLT SAĞLIĞI
Her iki kardeş de güneşe karşı önlem almış ve düzenli olarak güneş kremi kullanmıştı. Ancak, yaşadıkları coğrafi farklar (Los Angeles ve Münih) da cilt üzerindeki etkileri şekillendirmiş olabilir. Los Angeles'ta daha fazla güneşe maruz kalan Botox'lu kız kardeşin cildi, güneşin etkisiyle daha az hasar görmüş görünüyor.
BOTOX'UN ETKİLERİ VE UZUN VADELİ SONUÇLARI
Uzun süreli Botox uygulamalarının ciltteki kırışıklıkları engellemeye yardımcı olabileceği ve cilt yapısını koruyabileceği öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, Botox'un kasların çalışmasını engelleyerek, yüz kaslarının hareketsiz kalmasına yol açtığı ve bu durumun zamanla ciltteki dokuların yeniden şekillenmesine yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Botox, kas kasılmalarını engelleyerek, cildin daha az kırışmasına olanak tanır.