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    Göğüs ağrısı, reflüden kalp krizine kadar birçok hastalığa işaret ediyor

    Hemen herkeste görülen göğüs ağrısı şikayeti ihmale gelmiyor. Kalp krizinden reflüye pek çok sağlık sorununu işaret ediyor! İşte sizler için derlediğimiz 18 Aralık TAKVİM Gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Göğüs ağrısında kriz gizli

    Hastalıklar, günümüzde ciddi şikayetlerle belirti veriyor. Bunların başında göğüs ağrısı geliyor. Ağrı, kalple ilgili bir rahatsızlığın habercisi olabildiği gibi akciğer, sindirim sistemi, kas problemlerinden de kaynaklanabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener, uzman kontrolünün önemine dikkat çekerek önemli bilgiler veriyor...



    EKG ÇEKİLMELİ
    Kalp hastalıkları, çoğunlukla göğüste ağrıyla belirti veriyor. Ağrı, birkaç dakikadan uzun sürüyor ve nefes darlığı, terleme ile baş dönmesine yol açıyor. Bunun dışında birçok akciğer sorunu göğüs ağrısına neden oluyor. Dr. Murat Şener, reflü gibi sindirim sistemi hastalığı ile kas ve kemik hastalığının göğüs ağrısına yol açtığını belirtiyor. "Fiziki muayenenin yanı sıra EKG, kan testi, göğüs röntgeni, ekokardiyogram, bilgisayarlı tomografi ve EFOR testi yapılmalı" diyor.



    AKDENİZ DİYETİ ÖMRÜ UZATIR
    Araştırmalar, sağlıklı bir ömür için Akdeniz tarzı beslenmek gerektiğini gösteriyor. Taze meyve sebzeler, zeytinyağı, kuruyemişler, kuru baklagiller içeren Akdeniz diyeti, hastalıklardan koruyor. Uzmanlar, faydalarını sıralıyor:
    Zeytinyağı, mercimek ve meyve, sebzeler, paketli ve bol şekerli işlenmiş gıdaların aksine sağlığı korur.
    Sağlıklı kilo vermeyi sağlar.
    Kalp ve damar sağlığını korur.
    Kanserle mücadeleye yardımcı olur. Tümörü küçültür.
    TİP-2 diyabet riskini azaltır. Kan şekerini dengeler



        HER ŞEYE MAYDANOZ
        Salataları süsleyen maydanoz, sağlığa da faydalıdır. Cilt sağlığını koruyan bu yeşillik, kemikleri güçlendirir. Kanserden korur. Böbrekleri temizler.



        AĞRIYA DOĞAL ÇÖZÜM
        Biberiye yağı, migrene derman olur. Şakaklara masaj yapmak, sancıyı hafifletir. Bu sayede rahatlama ve gevşeme sağlar.



        ÇİTLE SAÇLARI BESLE
        Beyin hücrelerini güçlendiren kabak çekirdeği, hafızayı destekler. Saç dökülmesini engeller. Kemikleri güçlendirir. Karaciğeri korur. Zayıflatır.

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        Haberler Sağlık Göğüs ağrısı, reflüden kalp krizine kadar birçok hastalığa işaret ediyor
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