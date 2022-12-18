



EKG ÇEKİLMELİ

Kalp hastalıkları, çoğunlukla göğüste ağrıyla belirti veriyor. Ağrı, birkaç dakikadan uzun sürüyor ve nefes darlığı, terleme ile baş dönmesine yol açıyor. Bunun dışında birçok akciğer sorunu göğüs ağrısına neden oluyor. Dr. Murat Şener, reflü gibi sindirim sistemi hastalığı ile kas ve kemik hastalığının göğüs ağrısına yol açtığını belirtiyor. "Fiziki muayenenin yanı sıra EKG, kan testi, göğüs röntgeni, ekokardiyogram, bilgisayarlı tomografi ve EFOR testi yapılmalı" diyor.