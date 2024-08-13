Göbeği eriten besin bakın neymiş! Bunu yiyerek yağ yakın! Ayda 4 KG çat diye gidecek

SÜTLE VEYA SUYLA KARIŞTIRIN

Göbek eriten bu kürü uygulamak oldukça basit. Chia tohumunu ister sütle ister suyla karıştırarak tüketebilir ve düzenli kullanım ile hem sindirim sisteminizi sağlıklı tutabilir hem de göbek bölgesindeki şişkinlikten kurtulabilirsiniz.

Harvard Üniversitesi'nde beslenme ve obezite üzerine araştırmalar yapan Dr. David Ludwig, 2023 yılında chia tohumunun faydaları üzerine kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu çalışma, chia tohumunun sindirim sistemini düzenlemedeki etkisini ve özellikle göbek bölgesinde yağ birikimini azaltmadaki rolünü doğruluyor. Dr. Ludwig, chia tohumunun düzenli kullanımının metabolizmayı hızlandırdığını ve bu sayede göbek bölgesinde biriken yağların eritilmesine yardımcı olduğunu belirtiyor.