Göbeği eriten besin bakın neymiş! Bunu yiyerek yağ yakın! Ayda 4 KG çat diye gidecek

Ünlü beslenme uzmanı Dr. David Ludwig, 2023 yılında yaptığı bir araştırmayla, sindirim sistemini düzenleyerek kilo verme sürecini hızlandıran bir besin keşfetti. Bu besin, göbek bölgesindeki şişkinliği azaltarak bir ayda 4 kiloya kadar zayıflamaya yardımcı oluyor. Ludwig'in çalışması, kilo vermek isteyenler için bu besini gündeme taşıyor. İşte bu etkili besinin detayları...
2023 yılında Amerikalı beslenme uzmanı Dr. David Ludwig tarafından yapılan bir araştırma, kilo vermek isteyenler için adeta bir umut ışığı oldu. Araştırmaya göre, belirli bir besin sindirim sistemini düzenleyerek vücuttaki yağların daha hızlı yakılmasını sağlıyor ve göbek bölgesindeki şişkinliği azaltıyor.
GÖBEK BÖLGESİNDEKİ ŞİŞKİNLİĞİ YOK EDİYOR
Göbek bölgesindeki şişkinlikten hızla kurtulmak ve bu bölgeyi düzleştirmek isteyenler için chia tohumu bazlı bir kür önerisi son dönemde oldukça popüler hale geldi. Chia tohumu, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olurken, uzun süre tokluk hissi vererek gereksiz kalori alımını önlüyor.
Aynı zamanda, chia tohumu içerdiği protein, omega-3 yağ asitleri, B vitamini, kalsiyum, magnezyum, fosfor ve antioksidanlar gibi zengin besin değerleriyle dikkat çekiyor.