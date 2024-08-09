SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Sıcak havaların anahtarı klima felç ediyor! Uzmanından tavsiyeler

Artan sıcaklıkların çözümü olarak görülen klima, doğru kullanılmadığı takdirde önemli sağlık sorunlarına yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Gemcioğlu, yüz felcine dikkat çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024
Sıcak havaların anahtarı klima felç ediyor! Uzmanından tavsiyeler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sıcaklıklar her geçen gün artıyor. Ev ve işyerinde bunalan vatandaşlar, klima ve vantilatörlerle serinlemeye çalışıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Gemcioğlu, klimanın doğru kullanılmasının öneminin arttığını söylüyor. Gemicioğlu, klimanın yanlış kullanımına bağlı olarak bazı sağlık sorunları oluşabileceğini belirterek, "Soğuk havanın yüze direkt temas etmesi durumunda ani ısı değişimine bağlı bazı kişilerde yüz felcine neden oluyor. Ortam sıcaklığı 23 ila 24 derece olmalı. İç ortam ile dış ortam arasında sıcaklık farkı 10 derecenin üzerinde olduğunda bu rahatsızlık ortaya çıkabiliyor" diyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan hizmete alacak! Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor: 4 şehir yıllık 8 milyon yolcu
Cesedi teknenin buzluğunda bulunmuştu! Bu gibi skandal: Ablasıyla da ilişkisi varmış! Şoke eden savunma hayrete düşürdü
Emekliye yeni zam! SSK ve BAĞKUR’lu ne kadar alacak? Kesin rakam için tarih verildi
Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan milyonlarca memura müjde! Kamu Denetçiliği Kurumu o kuralın iptalini istedi
HDP artığı Ferhat Encu İsrail’le ‘DEM’ tuttu! Siyonazi terörü akladı Türkiye’yi karaladı
CANLI TAKİP | Tel Aviv’de hareketli saatler! Katil Netanyahu Güvenlik Kabinesi’ni topladı | Vatandaşlara yiyecek stoklayın çağrısı! İran’dan fotoşov
Gazze’de ateşkes görüşmesi için tarih belli oldu! Beyaz Saray: Doha veya Kahire’de gerçekleşecek
Brezilya’nın Vinhedo kentinde yolcu uçağı düştü! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Aslan 3 puanla başladı! Galatasaray Hatayspor’u 2-1 yenerek Süper Lig’de ilk galibiyetini aldı
Başkan Erdoğan’dan Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı’nda önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası toplum, Netanyahu Hükümeti üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır
STK’lardan sosyal medya üzerinden dijital faşizme peş peşe tepki
Ankara’daki otobüs kazasından son anda kurtuldu! Yolcu listesinde adı bulunuyordu: Beni aradılar biletimi iptal ettim
Instagram ve Roblox ne zaman açılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan açıklama geldi
Ankara’da feci kaza! Yolcu otobüsü üst geçit direğine çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
SON DAKİKA