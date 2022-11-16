Glokomu erken yakalayın! İşte nedenleri ve tedavi yöntemleri...

İlerleyen yaş ve çevresel faktörler, göz hastalıklarını da beraberinde getiriyor. Toplumda göz tansiyonu olarak da bilinen glokom, görme sinirlerine zarar veriyor. İlerleyen süreçte körlüğe bile yol açıyor! Dünyada yaklaşık 70 milyon kişiyi etkileyen bu hastalık, çoğu zaman sinsice ilerliyor. Öyle ki hastalarda kalıcı görme kaybı gelişene dek belirti vermiyor. Doç. Dr. Muhsin Eraslan, düzenli kontrolün önemine değiniyor. Hastalığın nedenleri ve tedavisiyle ilgili bilgiler veriyor...