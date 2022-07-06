Genetik yapı, romatizma ve tiroit gibi kronik hastalıklar saç dökülmesine zemin hazırlıyor

Günümüzde en sık görülen sağlık sorunlardan biri olan saç dökülmesi kadın erkek herkesi etkiliyor. Sosyal yaşamı olumsuz etkileyen, kişiyi depresyona sürükleyen bu durum ihmale gelmiyor. Saç Ekimi Uzmanı Dr. Ahmet Ayık, önemli bilgiler veriyor...
100 TEL NORMAL
Bir insanda ortalama 100 bin adet saç teli bulunuyor. Günde yaklaşık 100 tel saç dökülmesi olağan bir durum olarak biliniyor. Bu dökülmeler, genellikle saçın yıkanması ya da taranmasına bağlı olarak gelişiyor. Fakat bazen çeşitli deri hastalıkları, genetik sebepler, aşırı stres nedeniyle dökülmede artış olabiliyor. Bu nedenle yaklaşık iki ay boyunca saç dökülmesi yaşanması normal kabul ediliyor. Ancak 2 ay geçmesine rağmen hala dökülme devam ediyorsa uzmana danışmak gerekiyor.
20'DE BAŞLAR
Erkeklerde yaşanan saç dökülmesi genellikle ergenlikten sonraki evre yani 20'li yaşlarından sonra başlıyor. Ayrıca sedef hastalığı, saç derisinin sivilcelenmesi, egzama, saç derisinin çok fazla yağlanması, saçkıran ve saç mantarı gibi hastalıklar da dökülmeye yol açabiliyor. Kadınlarda ise genetik yatkınlıklara bağlı olarak saç dökülmesi görülüyor. Yetersiz beslenme, fast food tüketimi, protein yağ karbonhidrat dengesini sağlamamak, saç sağlığını olumsuz etkiliyor. Kişinin saç kökleri yeterli vitaminle beslenemediği için yıpranıyor, cansız bir görüntüye sahip olur ve dökülmeye başlıyor.