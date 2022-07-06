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    Genetik yapı, romatizma ve tiroit gibi kronik hastalıklar saç dökülmesine zemin hazırlıyor

    Saç dökülmesi depresyona sürüklüyor. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülüyor. Uzmanlar genetik yapı, romatizma ve tiroit gibi kronik hastalıkların bu probleme zemin hazırladığını söylüyor ve uyarıyor: 2 aydan uzun sürüyorsa doktora gidin.

    Saç dökülmesi aileden miras

    Günümüzde en sık görülen sağlık sorunlardan biri olan saç dökülmesi kadın erkek herkesi etkiliyor. Sosyal yaşamı olumsuz etkileyen, kişiyi depresyona sürükleyen bu durum ihmale gelmiyor. Saç Ekimi Uzmanı Dr. Ahmet Ayık, önemli bilgiler veriyor...



    100 TEL NORMAL
    Bir insanda ortalama 100 bin adet saç teli bulunuyor. Günde yaklaşık 100 tel saç dökülmesi olağan bir durum olarak biliniyor. Bu dökülmeler, genellikle saçın yıkanması ya da taranmasına bağlı olarak gelişiyor. Fakat bazen çeşitli deri hastalıkları, genetik sebepler, aşırı stres nedeniyle dökülmede artış olabiliyor. Bu nedenle yaklaşık iki ay boyunca saç dökülmesi yaşanması normal kabul ediliyor. Ancak 2 ay geçmesine rağmen hala dökülme devam ediyorsa uzmana danışmak gerekiyor.



    20'DE BAŞLAR
    Erkeklerde yaşanan saç dökülmesi genellikle ergenlikten sonraki evre yani 20'li yaşlarından sonra başlıyor. Ayrıca sedef hastalığı, saç derisinin sivilcelenmesi, egzama, saç derisinin çok fazla yağlanması, saçkıran ve saç mantarı gibi hastalıklar da dökülmeye yol açabiliyor. Kadınlarda ise genetik yatkınlıklara bağlı olarak saç dökülmesi görülüyor. Yetersiz beslenme, fast food tüketimi, protein yağ karbonhidrat dengesini sağlamamak, saç sağlığını olumsuz etkiliyor. Kişinin saç kökleri yeterli vitaminle beslenemediği için yıpranıyor, cansız bir görüntüye sahip olur ve dökülmeye başlıyor.



        TİROİT SUÇLU
        Hormonal sorunlar da saç dökülmesine yol açıyor. Romatizma, tiroit, şeker hastalığı ve böbrek bezi gibi hastalıklar saç dökülmesini tetikliyor. Bunlara ek olarak kadınlarda doğumdan sonra 3-6 aylık bir süre içerisinde saç dökülmesi görülebilir. Stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklar saç dökülmesine yol açıyor.



        NASIL ÖNLENİR?
        Doğal nedenlerden dolayı veya herhangi bir hastalıkla ilgili olmayan dökülmeleri durdurmak mümkün olmuyor. Bu durumda saç ekimine başvuruluyor. Dökülme dış sebeplerden kaynaklanıyorsa kişinin kullandığı zararlı kimyasal kozmetik ürünleri bırakmak gerekiyor. Vitamin, mineral eksikliği ya da hormonal bozukluklar varsa tedavi edecek ilaçları düzenli kullanması öneriliyor.

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        Haberler Sağlık Genetik yapı, romatizma ve tiroit gibi kronik hastalıklar saç dökülmesine zemin hazırlıyor
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