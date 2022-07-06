Genetik yapı, romatizma ve tiroit gibi kronik hastalıklar saç dökülmesine zemin hazırlıyor





100 TEL NORMAL

Bir insanda ortalama 100 bin adet saç teli bulunuyor. Günde yaklaşık 100 tel saç dökülmesi olağan bir durum olarak biliniyor. Bu dökülmeler, genellikle saçın yıkanması ya da taranmasına bağlı olarak gelişiyor. Fakat bazen çeşitli deri hastalıkları, genetik sebepler, aşırı stres nedeniyle dökülmede artış olabiliyor. Bu nedenle yaklaşık iki ay boyunca saç dökülmesi yaşanması normal kabul ediliyor. Ancak 2 ay geçmesine rağmen hala dökülme devam ediyorsa uzmana danışmak gerekiyor.