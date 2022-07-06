Böbrek taşının yakın dostu yaz ayı! Dikkat bu aylarda şikayetler artıyor





EYVAH TANSİYON

Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından hipertansiyon sinsi ilerliyor. Kontrol altına alınmadığında beyin kanaması, kalp krizi ve böbrek yetmezliğine yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Engin Sennaroğlu, hipertansiyon hastalarının yaz aylarında çay ve kahveden mümkün olduğunca kaçınmaları gerektiğini söylüyor. "Aşırı sıcaklarda vücutta oluşabilecek yoğun sıvı kaybı, ciddi tansiyon düşüklüğüne yol açabilir" uyarısında bulunuyor. Tansiyon hastalarına yulaf ekmeği, meyve, yeşil yapraklı sebzelerin tüketmelerini öneriyor.



FAYDALARINI BİR KENARA YAZIN

Yaz meyvelerinin faydaları şöyle sıralanıyor:

KARPUZ: Bol lif ve su içerir. Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar. Malp sağlığını korur.

KAVUN: Kas ağrılarını azaltır. Göz sağlığını korur. Bağışıklığı güçlendirir.

KİRAZ: Kanserle savaşır. Kolesterol ve kan şekerini dengeler. Uyku problemini bitirir.

İNCİR: Kemikleri korur. Sindirimi düzenler.

KAYISI: Cilt sağlığına iyi gelir. Kansızlığı bitirir.



SON DERECE ÖNEMLİ UYARI

Anne adaylarının hamileliği boyunca hem kendi hem de bebeklerinin sağlığı için sıkı tedbirler alması gerekiyor. Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, kritik uyarılarda bulunuyor. Sıcak havalarda sıvı kaybının tansiyon düşüklüğüne yol açacağına dikkat çekiyor. "Anne adaylarının sıcak havalarda tuzlu yiyeceklerden ve kafeinlerden uzak durmaları gerekir. Sauna ve hamam da risklidir. Bunun yerine bol su içilmesi, hayati önem taşır" bilgisini veriyor.



SUMAKLA UNUTMA!

Kandaki insülin değerini dengeleyen sumak, diyabet ve yüksek tansiyon hastalıklarını engeller. Üst solunum yollarını temizler. Beyin sağlığını korur.



KEMİKLERE BROKOLİ

Her mevsimin sevilen sebzelerinden brokoli, kanserli hücreleri küçültür. Saç dökülmesini engeller. Göz sağlığını korur. Kemikleri güçlendirir.



EGZAMAYA ÇÖZÜM

Üzümün kendisi de çekirdeği de şifalıdır. Vücudu toksinlerden temizler. Kalp sağlığını korur. Kireçlenme, egzama ve idrar yolu enfeksiyonlarına karşı korur.



İKİ GÖZÜM REZENE

Güzel kokusu ile rezene, tansiyonu dengeler. Böbrek ve bağırsaklardaki böbrekleri temizler. Göz tansiyonu ve göz kuruluğu riskini azaltır. Tok tutar.

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