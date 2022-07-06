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    Böbrek taşının yakın dostu yaz ayı! Dikkat bu aylarda şikayetler artıyor

    Böbrek taşı yazı bekliyor! Tam da bu aylarda ağrı ve idrarda yanma şikayetleri artıyor. Bol su içmek ve düzenli yürüyüş yapmak tedavide etkili oluyor. İşte sizler için derlediğimiz 6 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Böbrek taşının tam zamanı

    Yaz, hastalıklarla birlikte geliyor. Hastaneler böbrek ve idrar yolu taşı şikayetleriyle dolup taşıyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Alper Başakcı, yetersiz sıvı alımının taş sorununa yol açtığına dikkat çekiyor. Bu nedenle bol su içilmesini öneriyor. "Hastalarda suyu az içmesine bağlı olarak yan ağrısı, idrarda yanma, kanama şikayeti oluşur. Böbreğin içindeki sıvının az olmasından dolayı biriken mineraller taş oluşumuna neden olur. Böbrek taşları herhangi bir idrar kanalının belli bölgelerinde oluşabilir. Tedavi olarak lazer ile taş kırma yöntemi önerilir. Hasta uyur vaziyetteyken, idrar kanalından girerek böbreğin veya idrar kanalının herhangi bir yerinde taşa ulaşarak lazerle delerek, paramparça yapıyoruz" diyor. Böbrek talının önlenmesi için bol su içilmesini, düzenli yürüyüş yapılmasını öneriyor. Her yıl üroloji uzmanına muayene olunması gerektiğini de sözlerine ekliyor.



    YOĞURT GÖBEĞİ ERİTİR
    Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden ev yoğurdu, vücudun ikinci beyni sayılan bağırsaklara güç veriyor. Uzmanlar, çocukluk ve yetişkinlik döneminden itibaren yoğurt tüketimine önem verilmesi gerektiğini söylüyor. Yetişkinlerin günde bir kase, çocukların da en az 6 kaşık ev yoğurdu yemesi tavsiye ediliyor. Kalsiyum ve proteinden zengin olan yoğurdun faydaları şöyle sıralanıyor:
    Tatlı yeme isteğini azaltır.
    Kabızlığı engeller. Hazımsızlık ve şişkinliği bitirir.
    Karın bölgesindeki yağlanmayı engeller.
    Tansiyonla mücadeleye yardımcı olur.
    Bağışıklığı destekler. Hastalıklarla savaşır.
    Kemikleri güçlendirir.



    KİLO KİLO DİYABET!
    Diyabet, modern çağın en sık görülen hastalıkları arasında yer alıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, fazla kilolu kişilerin diyabet riski taşıdığını belirtiyor. "TİP-2 diyabetin hafife alınmadan tedavisine başlanması gerekir. Diyabet, cilt yaralarının geç iyileşmesi, açlık hissi, el ve ayaklarda karıncalanma gibi şikayetlere yol açar" bilgisini veriyor. Şeker hastalığında ilaç tedavisi uygulanmadığını, yeterli olmadığında cerrahi müdahale gerektiğini sözlerine ekliyor.



        EYVAH TANSİYON
        Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından hipertansiyon sinsi ilerliyor. Kontrol altına alınmadığında beyin kanaması, kalp krizi ve böbrek yetmezliğine yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Engin Sennaroğlu, hipertansiyon hastalarının yaz aylarında çay ve kahveden mümkün olduğunca kaçınmaları gerektiğini söylüyor. "Aşırı sıcaklarda vücutta oluşabilecek yoğun sıvı kaybı, ciddi tansiyon düşüklüğüne yol açabilir" uyarısında bulunuyor. Tansiyon hastalarına yulaf ekmeği, meyve, yeşil yapraklı sebzelerin tüketmelerini öneriyor.

        FAYDALARINI BİR KENARA YAZIN
        Yaz meyvelerinin faydaları şöyle sıralanıyor:
        KARPUZ: Bol lif ve su içerir. Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar. Malp sağlığını korur.
        KAVUN: Kas ağrılarını azaltır. Göz sağlığını korur. Bağışıklığı güçlendirir.
        KİRAZ: Kanserle savaşır. Kolesterol ve kan şekerini dengeler. Uyku problemini bitirir.
        İNCİR: Kemikleri korur. Sindirimi düzenler.
        KAYISI: Cilt sağlığına iyi gelir. Kansızlığı bitirir.

        SON DERECE ÖNEMLİ UYARI
        Anne adaylarının hamileliği boyunca hem kendi hem de bebeklerinin sağlığı için sıkı tedbirler alması gerekiyor. Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, kritik uyarılarda bulunuyor. Sıcak havalarda sıvı kaybının tansiyon düşüklüğüne yol açacağına dikkat çekiyor. "Anne adaylarının sıcak havalarda tuzlu yiyeceklerden ve kafeinlerden uzak durmaları gerekir. Sauna ve hamam da risklidir. Bunun yerine bol su içilmesi, hayati önem taşır" bilgisini veriyor.

        SUMAKLA UNUTMA!
        Kandaki insülin değerini dengeleyen sumak, diyabet ve yüksek tansiyon hastalıklarını engeller. Üst solunum yollarını temizler. Beyin sağlığını korur.

        KEMİKLERE BROKOLİ
        Her mevsimin sevilen sebzelerinden brokoli, kanserli hücreleri küçültür. Saç dökülmesini engeller. Göz sağlığını korur. Kemikleri güçlendirir.

        EGZAMAYA ÇÖZÜM
        Üzümün kendisi de çekirdeği de şifalıdır. Vücudu toksinlerden temizler. Kalp sağlığını korur. Kireçlenme, egzama ve idrar yolu enfeksiyonlarına karşı korur.

        İKİ GÖZÜM REZENE
        Güzel kokusu ile rezene, tansiyonu dengeler. Böbrek ve bağırsaklardaki böbrekleri temizler. Göz tansiyonu ve göz kuruluğu riskini azaltır. Tok tutar.

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        Haberler Sağlık Böbrek taşının yakın dostu yaz ayı! Dikkat bu aylarda şikayetler artıyor
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