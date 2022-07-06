Böbrek taşının yakın dostu yaz ayı! Dikkat bu aylarda şikayetler artıyor

Yaz, hastalıklarla birlikte geliyor. Hastaneler böbrek ve idrar yolu taşı şikayetleriyle dolup taşıyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Alper Başakcı, yetersiz sıvı alımının taş sorununa yol açtığına dikkat çekiyor. Bu nedenle bol su içilmesini öneriyor. "Hastalarda suyu az içmesine bağlı olarak yan ağrısı, idrarda yanma, kanama şikayeti oluşur. Böbreğin içindeki sıvının az olmasından dolayı biriken mineraller taş oluşumuna neden olur. Böbrek taşları herhangi bir idrar kanalının belli bölgelerinde oluşabilir. Tedavi olarak lazer ile taş kırma yöntemi önerilir. Hasta uyur vaziyetteyken, idrar kanalından girerek böbreğin veya idrar kanalının herhangi bir yerinde taşa ulaşarak lazerle delerek, paramparça yapıyoruz" diyor. Böbrek talının önlenmesi için bol su içilmesini, düzenli yürüyüş yapılmasını öneriyor. Her yıl üroloji uzmanına muayene olunması gerektiğini de sözlerine ekliyor.
YOĞURT GÖBEĞİ ERİTİR
Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden ev yoğurdu, vücudun ikinci beyni sayılan bağırsaklara güç veriyor. Uzmanlar, çocukluk ve yetişkinlik döneminden itibaren yoğurt tüketimine önem verilmesi gerektiğini söylüyor. Yetişkinlerin günde bir kase, çocukların da en az 6 kaşık ev yoğurdu yemesi tavsiye ediliyor. Kalsiyum ve proteinden zengin olan yoğurdun faydaları şöyle sıralanıyor:
Tatlı yeme isteğini azaltır.
Kabızlığı engeller. Hazımsızlık ve şişkinliği bitirir.
Karın bölgesindeki yağlanmayı engeller.
Tansiyonla mücadeleye yardımcı olur.
Bağışıklığı destekler. Hastalıklarla savaşır.
Kemikleri güçlendirir.
KİLO KİLO DİYABET!
Diyabet, modern çağın en sık görülen hastalıkları arasında yer alıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, fazla kilolu kişilerin diyabet riski taşıdığını belirtiyor. "TİP-2 diyabetin hafife alınmadan tedavisine başlanması gerekir. Diyabet, cilt yaralarının geç iyileşmesi, açlık hissi, el ve ayaklarda karıncalanma gibi şikayetlere yol açar" bilgisini veriyor. Şeker hastalığında ilaç tedavisi uygulanmadığını, yeterli olmadığında cerrahi müdahale gerektiğini sözlerine ekliyor.