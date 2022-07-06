Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Birlikte çözün

Beş aylık evliyim. Sıkıntım dağdan büyük. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Sorduğumda da kızıyor. Hep bir bahane sunuyor. Ne olmuş olabilir?

Panik yok bu bir. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir bu iki. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. Var olan bilgileri nedenyle kendine ait bazı özellikleri eksiklik ve yetersizlik olarak tarif edebilir. "Ya olmazsa?" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Bunun dışında sosyal olarak mevcut bir sorun uzatılıyor olabilir. Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir.