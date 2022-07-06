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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Birlikte çözün

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 6 Temmuz 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Birlikte çözün

    Beş aylık evliyim. Sıkıntım dağdan büyük. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Sorduğumda da kızıyor. Hep bir bahane sunuyor. Ne olmuş olabilir?
    Panik yok bu bir. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir bu iki. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. Var olan bilgileri nedenyle kendine ait bazı özellikleri eksiklik ve yetersizlik olarak tarif edebilir. "Ya olmazsa?" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Bunun dışında sosyal olarak mevcut bir sorun uzatılıyor olabilir. Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir.



    KAŞINIYORUM
    Tatildeyiz. Dün havuza girdim. Bugün kaşınıp duruyorum. Sinek falan ısırmadı. Alerjim yok. Mantar mı oldum?
    Anlattıklarına bakarak ilk ihtimalin fazla klorlanmış havuz suyu teması olması mümkün. Mantar olma durumunuzda hemen kaşıntı olağan değildir. Güneş ışığına hassasiyetiniz de varsa kuruyan deri kaşıntı yapmış olabilir. Kullanılan güneş koruyuculara hassas cevap olabilir. Mutlaka alerjik olma durumunuz şart değil. Yeterince su için. Cildinize doğal zeytinyağı sürebilirsiniz. Kaşıntı ilacı olarak da bilinen anti histaminik ilaçlardan da alabilirsiniz.



    SAKINMA TEDAVİSİ
    Hocam, oğlumun üç yıldır alerjik riniti var. Sprey kullanmak doğru mu?
    En önemli tedavi sakınma tedavisidir. Tespit edilen tozlardan, gıdalardan, kimyasal maddelerden ve diğer maddelerden uzaklaşmalıyız. Bedenimizin verdiği tepkiler kontrol dışına çıkınca doktor tarafından verilen ilaçları doğru uygulamalıyız. Özellikle kortizonlu burun sprey ve damlaları alerjik rinitte sık kullanılır. Sıkmadan yarım saat önce burun yıkanmalı. Ayrıca amacı dışında, doktorun tavsiyesinden fazla kullanılması burun içinde aşınma ve yaralara neden olabilir. Doktorunun takibinde kalması en güvenli yoldur.



        UYUM GEREKLİ
        Hocam, iki aydır evliyiz. Karım hemen eve gelmemi istiyor. İlişki için yani. Bu iyi bir şey mi?
        Eşler birbirleriyle rahat olmalıdır. Sen isteğini belirtirsen hafif erkek mi oluyorsun? Hayır. O da olmaz. Neticede eşisin. İkiniz ile ilgili bir isteği varsa senden isteyecek. Cinsel ilişki eşler arasında huzur, uyum ve güven varsa daha iyi yaşanır. Yeni evli olmanıza rağmen bu konuları birbirinizle paylaşmanız oldukça iyi bir sonuç. Baş ağrıların için muayene ol.



        REFLÜ YAŞA BAKMAZ
        18 yaşındayım. 6 aydır ekşimelerim var. Reflüm vardı. Tedaviden sonra şikayetlerim geçmişti. Bu yaşta reflü başlar mı?
        Reflü her yaşta olabilir. Şişmanlık en önemli risk faktörüdür. Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını artıran nedenler de riski artırır. Yavaş ye. İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Sol tarafına yat. Porsiyonlarını azalt. Sigara, çay, kahve, kola, gazlı içecekler ve yiyecekler ile sütlü ürünler reflüye yol açar.

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        Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Birlikte çözün
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