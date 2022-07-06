Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Birlikte çözün

Beş aylık evliyim. Sıkıntım dağdan büyük. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Sorduğumda da kızıyor. Hep bir bahane sunuyor. Ne olmuş olabilir?
Panik yok bu bir. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir bu iki. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. Var olan bilgileri nedenyle kendine ait bazı özellikleri eksiklik ve yetersizlik olarak tarif edebilir. "Ya olmazsa?" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Bunun dışında sosyal olarak mevcut bir sorun uzatılıyor olabilir. Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir.
KAŞINIYORUM
Tatildeyiz. Dün havuza girdim. Bugün kaşınıp duruyorum. Sinek falan ısırmadı. Alerjim yok. Mantar mı oldum?
Anlattıklarına bakarak ilk ihtimalin fazla klorlanmış havuz suyu teması olması mümkün. Mantar olma durumunuzda hemen kaşıntı olağan değildir. Güneş ışığına hassasiyetiniz de varsa kuruyan deri kaşıntı yapmış olabilir. Kullanılan güneş koruyuculara hassas cevap olabilir. Mutlaka alerjik olma durumunuz şart değil. Yeterince su için. Cildinize doğal zeytinyağı sürebilirsiniz. Kaşıntı ilacı olarak da bilinen anti histaminik ilaçlardan da alabilirsiniz.
SAKINMA TEDAVİSİ
Hocam, oğlumun üç yıldır alerjik riniti var. Sprey kullanmak doğru mu?
En önemli tedavi sakınma tedavisidir. Tespit edilen tozlardan, gıdalardan, kimyasal maddelerden ve diğer maddelerden uzaklaşmalıyız. Bedenimizin verdiği tepkiler kontrol dışına çıkınca doktor tarafından verilen ilaçları doğru uygulamalıyız. Özellikle kortizonlu burun sprey ve damlaları alerjik rinitte sık kullanılır. Sıkmadan yarım saat önce burun yıkanmalı. Ayrıca amacı dışında, doktorun tavsiyesinden fazla kullanılması burun içinde aşınma ve yaralara neden olabilir. Doktorunun takibinde kalması en güvenli yoldur.