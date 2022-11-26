Genellikle 40-50'li yaşlarda ve erkeklerde görülüyor! Akciğer kanseri için erken teşhis ve tedavi önem taşıyor

Kanser, günümüzde giderek yaygınlaşıyor. En sık görülen türü olan 'akciğer kanseri' ise genellikle erkekleri tehdit ediyor. Çoğunlukla yaşam kaybına yol açan bu hastalıkla mücadelede, erken teşhis ve doğru tedavi önem taşıyor. Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, bilinmesi gerekenleri TAKVİM için açıklıyor.
ÖKSÜRÜK VARSA...
Akciğer kanseri, genellikle 40-50'li yaşlarda görülüyor. Kimi zaman daha erken yaşlarda ortaya çıkıyor. Korunmanın yolu, öncelikle sigaradan uzak durmaktan geçiyor. Kanserin, kan ve lenf yoluyla yayıldığını belirten Prof. Dr. Erdoğan, "Erken evrede akciğer kanser şikayeti bronş sisteminden başladığı için genellikle öksürüktür. Özellikle sigara içen, meslek hastalığına sahip olan, astımı ya da KOAH'ı olan kişiler geçmişte de öksürdüklerini düşünerek belirtiyi göz ardı eder. Ancak sigara içerken oluşan öksürükle akciğer kanserinin başlangıcında olan öksürüğü birbirinden ayırmak gerekir. Duyarlı bir hasta öksürüğünün şeklinin değiştiğini, eski öksürüğünden farklı bir forma girdiğini ayırt eder ve doktora başvurur. Kanserde tahriş olmaya bağlı olmayan, geceleri de süren karakteristik bir öksürük söz konusu" bilgisini veriyor.
40'TAN SONRA DİKKAT
Akciğer kanserinden korunmak için öncelikle sigara, tütün ve tütün ürünleri bırakılması öneriliyor. Basit bir akciğer filmi o hastalığın erken yakalanmasını sağlıyor. Bu nedenle 40 yaşından sonra yılda bir defa kontrol ve akciğer grafisi öneriliyor. Prof. Dr. Erdoğan, "Çok sigara içmek ile az sigara içmek arasında büyük bir fark yoktur. Az sigara içmek daha az zararlı olsa da kanser gelişimini başlatabilir. Çok içen kişiye göre risk oranı biraz daha düşüktür" diyor.