Genellikle 40-50'li yaşlarda ve erkeklerde görülüyor! Akciğer kanseri için erken teşhis ve tedavi önem taşıyor





40'TAN SONRA DİKKAT

Akciğer kanserinden korunmak için öncelikle sigara, tütün ve tütün ürünleri bırakılması öneriliyor. Basit bir akciğer filmi o hastalığın erken yakalanmasını sağlıyor. Bu nedenle 40 yaşından sonra yılda bir defa kontrol ve akciğer grafisi öneriliyor. Prof. Dr. Erdoğan, "Çok sigara içmek ile az sigara içmek arasında büyük bir fark yoktur. Az sigara içmek daha az zararlı olsa da kanser gelişimini başlatabilir. Çok içen kişiye göre risk oranı biraz daha düşüktür" diyor.