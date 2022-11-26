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    Genellikle 40-50'li yaşlarda ve erkeklerde görülüyor! Akciğer kanseri için erken teşhis ve tedavi önem taşıyor

    Sigara kullanımı, akciğer kanserini beraberinde getiriyor. Erkeklerde daha çok görülen bu hastalık hayatı tehdit ediyor. Tedavide erken teşhisin önemine dikkat çeken uzmanlar “Gece uykudan uyandıran öksürüğünüz varsa akciğer grafisi çektirin” diyor.

    Akciğer kanseri ömürden çalar

    Kanser, günümüzde giderek yaygınlaşıyor. En sık görülen türü olan 'akciğer kanseri' ise genellikle erkekleri tehdit ediyor. Çoğunlukla yaşam kaybına yol açan bu hastalıkla mücadelede, erken teşhis ve doğru tedavi önem taşıyor. Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, bilinmesi gerekenleri TAKVİM için açıklıyor.



    ÖKSÜRÜK VARSA...
    Akciğer kanseri, genellikle 40-50'li yaşlarda görülüyor. Kimi zaman daha erken yaşlarda ortaya çıkıyor. Korunmanın yolu, öncelikle sigaradan uzak durmaktan geçiyor. Kanserin, kan ve lenf yoluyla yayıldığını belirten Prof. Dr. Erdoğan, "Erken evrede akciğer kanser şikayeti bronş sisteminden başladığı için genellikle öksürüktür. Özellikle sigara içen, meslek hastalığına sahip olan, astımı ya da KOAH'ı olan kişiler geçmişte de öksürdüklerini düşünerek belirtiyi göz ardı eder. Ancak sigara içerken oluşan öksürükle akciğer kanserinin başlangıcında olan öksürüğü birbirinden ayırmak gerekir. Duyarlı bir hasta öksürüğünün şeklinin değiştiğini, eski öksürüğünden farklı bir forma girdiğini ayırt eder ve doktora başvurur. Kanserde tahriş olmaya bağlı olmayan, geceleri de süren karakteristik bir öksürük söz konusu" bilgisini veriyor.



    40'TAN SONRA DİKKAT
    Akciğer kanserinden korunmak için öncelikle sigara, tütün ve tütün ürünleri bırakılması öneriliyor. Basit bir akciğer filmi o hastalığın erken yakalanmasını sağlıyor. Bu nedenle 40 yaşından sonra yılda bir defa kontrol ve akciğer grafisi öneriliyor. Prof. Dr. Erdoğan, "Çok sigara içmek ile az sigara içmek arasında büyük bir fark yoktur. Az sigara içmek daha az zararlı olsa da kanser gelişimini başlatabilir. Çok içen kişiye göre risk oranı biraz daha düşüktür" diyor.



        BELİRTİLERE DİKKAT
        Akciğer kanseri, ilerleyen süreçte hastada ciddi şikayete yol açıyor. Genellikle kötüleşen veya geçmeyen öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı, hırıltı, kan tükürme, her zaman çok yorgun hissetmek, bilinen bir nedeni olmayan kilo kaybına neden oluyor.



        TEDAVİSİ HAKKINDA
        Akciğer kanseri, erken evrede fark edildiğinde cerrahi yöntemle tedavi edilebiliyor. Erken evrede yakalanamayan akciğer kanserlerinde kemoterapi ya da radyoterapi gibi diğer tedavi modeliteleriyle devam ediliyor. Cerrahide tümörü uzaklaştırmak ve hastaya konforlu bir yaşam sunmak amaçlanıyor. Cerrahide tümörün yayılma ihtimali olan lenf nodları da tümörle birlikte çıkarılıyor.

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        Haberler Sağlık Genellikle 40-50'li yaşlarda ve erkeklerde görülüyor! Akciğer kanseri için erken teşhis ve tedavi önem taşıyor
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