Kronik hastalıklar, sağlığı tehdit ediyor. Bunların başında ise kalp ve damar hastalıkları geliyor. Tüm dünyada en çok ölüme yol açan hastalıkların başında gelen kalp ve damar rahatsızlıklarının erken tespiti kritik önem taşıyor.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin. (Foto: Sosyal medya) Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, sağlıklı atan bir kalbin 'altı' kuralını sıralıyor: Uyku önemli: Düzenli uyku, vücudu tepeden tırnağa onarır. Kalp krizi riskini azaltır. Tansiyonu ve Tip-2 diyabet şikayetlerini ortadan kaldırır.

Kilo çok riskli: Beden kitle indeksi, bireylerin vücut ağırlığını, boyun karesine bölünmesi ile elde edilir. Bu değerin 27'den fazlası olması, kalp hastaları için risk faktörüdür.

Sağlıklı beslenin: Sağlıklı bir kalp için sağlıklı beslenmek gerekir. Günde 2 porsiyon meyve, 3 porsiyon da sebze tüketmek kalp hastalıklarının yanı sıra kanser, diyabet, nörolojik hastalık riskini de azaltır. Haftada en az 2 gün uskumru, somon, hamsi, sardalya gibi yağlı balıkları sofrada düzenli olarak tüketmenin kalp hastalıkları riskini 3 kat azalttığı bilinir.