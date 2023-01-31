Geçirgen Bağırsak Sendromu tedavisi nedir? Geçirgen Bağırsak Sendromu belirtileri neler, neden olur?

Geçirgen bağırsak sendromu, vücudun ikinci beyni olarak bilinen bağırsaklardaki sıkı bağların açılması ile meydana gelen bir rahatsızlıktır. Vücudun tüm sindirim sisteminin gerçekleştirildiği bağırsaklar aynı zamanda, kana gerekli olan maddelerin geçişine izin verildiği bir organdır. Bağırsakta yer alan sıkı bağların açılması ile kana geçmemesi gereken maddelerin geçişi gerçekleşir ve tüm vücut dengesinin bozulmasına yol açılır. Kana karışan yabancı maddelerden dolayı bağışıklık sistemi harekete geçer ve kendi dokusuna saldırmaya başlar. Tüm bu olayların meydana gelmesi, insan vücudunun olması gereken dengesinin bozulmasına ve istenmeyen sorunların meydana gelmesine neden olur.

Geçirgen bağırsak sendromunun nedenleri; bağırsak yapısının tahriş edilerek sahip olduğu koruyucu mukus tabakalarına zarar verilmesidir. Bu rahatsızlık genetik olarak hastalarda bulunabildiği gibi yaşam tarzı ve beslenme düzeni nedeni ile de meydana gelebilmektedir. Geçirgen bağırsak sendromuna neden olabildiği düşünülen bazı durumlar;

• Fazla alkol kullanımı,

• Lif oranı düşük gıdaların tüketilmesi,

• Şeker oranın yüksek olarak bulunduğu gıdaların sıklıkla tüketilmesi,

• Doymuş yağ içeren gıdaların tüketilmesi,

• Yüksek stres altında kalmak