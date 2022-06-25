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    • Sağlık
    • 25.06.2022 14:25
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    • 25.06.2022 14:25
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    Zeytin yaprağı çayı faydaları neler? Zeytin yaprağı çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır?

    Zeytin yaprağı çayı günlük olarak içilebileceği gibi alternatif tıpta da kullanılmaktadır. Zeytin, yüzyıllar boyunca farklı milletlerde yer edinen bir meyvedir. Gerek kendisinin yenmesi gerekse de yapraklarının kaynatılması zeytini özel bir yere taşımıştır. Bu meyvenin yapraklarında antibakteriyel bir etki bulunmaktadır. Antibakteriyel özellik, bağışıklık sistemi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Zeytin yaprağı çayı, gribal enfeksiyonlar üzerinde de etkilidir. Limon, sarımsak, zahter gibi besinler ile bir arada hazırlanan bu çay tam bir antioksidan kaynağıdır. Çayın işe yaradığı diğer faktörler, faydaları, yapılışı bu yazı içerisinde yer almaktadır.

    takvim.com.tr
    Zeytin yaprağı çayı faydaları neler? Zeytin yaprağı çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır?

    Zeytin yaprağı çayı pek çok alanda kullanılmaktadır. Özellikle kronik hastalarının yorgunluğa çözüm olması amacı ile bu çayı kullandığı bilinmektedir. Kilo verdirme özelliği olan çay, erken yaşlanmanın da önüne geçmektedir. Yaraların erken iyileşmesi bu çay sayesinde mümkündür. Alerji tedavisine destek olarak zeytin yaprakları, yüksek ateşi de düşürmektedir. Çay sayesinde kan akışı artırılarak metabolizmaya katkıda bulunulabilmektedir. MSS koruyucu olan çay, kas spazmlarını da önlemektedir. Özellikle karaciğer kanseri ve meme kanseri olan insanlara bu çayı düzenli tüketmeleri önerilmektedir.

    Zeytin Yaprağı Çayının Faydaları Nelerdir?

    Zeytin yaprağı çayının faydaları aşağıda maddeler içerisinde açıklanmıştır. Çayın faydalarından yararlanarak daha sağlıklı bir hayat yaşamak mümkündür:

    • Kalbin düzenli çalışmasına olumlu etkileri bulunmaktadır.

    • Bağışıklık sistemi güçlü bir hale gelmektedir.

    • Kötü kolesterol ile savaşmaktadır.

    • Enerji vermektedir.

    • Anti bakteriyel özelliklerinden kaynaklı olarak bakterileri temizlemektedir.

    • Sindirim sistemini rahatlatmaktadır.

    • Mantar oluşumunu engellemektedir.

    • Hücre yenilenmesi sırasında iyi bir destekçidir.

    • İnlamasyon riskini azaltmaktadır.

    • Kan basıncı bu çay ile azalacaktır.

    • Sindirim sistemine olumlu katkıları olan çay kilo vermeye yardımcıdır.

    • Çay sayesinde kansere yakalanma riski düşmektedir.

    • Zararlı mikroorganizmaların büyümesi engellenmektedir.

    • Hücrelerin hasar ve oksidasyonu düzenlenmektedir.

    • Herpes kopmaları, uçuklar, iltihap gibi dış faktörler ile savaşmaktadır.

    • Serbest radikaller bu çay sayesinde yok edilmektedir.

    • İmmun sistemi destekleyen çay, insanların kısa sürede hasta olmasının önüne geçmektedir.

    • Parkinson ve Alzheimer riskini en aza indirir.

    • İnsanların tokluk hissetmesini sağlayarak yemek yeme isteğini minimuma indirmektedir.

    • Beyindeki işlevsellik çay sayesinde artmaktadır.

    • Diş ağrılarının hafiflemesi için bu çay tüketilebilmektedir.

    • Genetik hasarların engellenmesi çay ile mümkün olabilmektedir.

    • Kemik iltihapları çay ile geçebilmektedir.

        Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır?

        Zeytin yaprağı çayı yapımı için kurutulmuş zeytin yaprakları ve kaynamış su gerekmektedir. Aktarlardan kolay bir şekilde bulunabilen bu çay, 1 yemek kaşığı kullanılmalıdır. 1 yemek kaşığı suyu 10 dakika kaynamış su içerisinde bekletmek, çayın hazırlanması için yeterlidir. Hazırlanan bu karışım içilmeden hemen önce süzülmeli ve homojen olarak tüketilmelidir. Zeytin yaprağı çayının etkisinin en iyi şekilde gözlenebilmesi için 3 bardak tüketmek yeterlidir.

        Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Tüketilmelidir?

        Zeytin yaprağı çayı tüketimi hakkında net ifadeler söylemek mümkün değildir. Ancak çayın gün içerisinde ara öğünlerde tüketimi en iyisi olacaktır.

        Özellikle kronik sorunları, gebeliği ya da emzirme dönemi olan insanların bu ürünü fazla şekilde tüketmemesi önerilmektedir. Bunlara ek olarak diyabet hastaları hekim kontrolünde zeytin yaprağı çayı tüketebilmektedir. Kandaki glikozun düşürmesi ile bilinen bu çay glikoz seviyesi düşük olan insanlar için bir tehdit görevi görecektir.

        Zeytin Yaprağı Çayında Hangi Vitamin ve Mineraller Var?

        Zeytin yaprağı çayının içeriği kalori olarak 144 Kcal değerindedir. Üründe yağ 13,5 gr iken protein 1,5 gramdır. Karbonhidrat değeri 2,8 gram olan üründe 133 ml potasyum yer almaktadır.
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        Haberler Sağlık Zeytin yaprağı çayı faydaları neler? Zeytin yaprağı çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır?
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