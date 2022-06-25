Zeytin yaprağı çayı faydaları neler? Zeytin yaprağı çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır?

Zeytin yaprağı çayı pek çok alanda kullanılmaktadır. Özellikle kronik hastalarının yorgunluğa çözüm olması amacı ile bu çayı kullandığı bilinmektedir. Kilo verdirme özelliği olan çay, erken yaşlanmanın da önüne geçmektedir. Yaraların erken iyileşmesi bu çay sayesinde mümkündür. Alerji tedavisine destek olarak zeytin yaprakları, yüksek ateşi de düşürmektedir. Çay sayesinde kan akışı artırılarak metabolizmaya katkıda bulunulabilmektedir. MSS koruyucu olan çay, kas spazmlarını da önlemektedir. Özellikle karaciğer kanseri ve meme kanseri olan insanlara bu çayı düzenli tüketmeleri önerilmektedir.
Zeytin Yaprağı Çayının Faydaları Nelerdir?
Zeytin yaprağı çayının faydaları aşağıda maddeler içerisinde açıklanmıştır. Çayın faydalarından yararlanarak daha sağlıklı bir hayat yaşamak mümkündür:
• Kalbin düzenli çalışmasına olumlu etkileri bulunmaktadır.
• Bağışıklık sistemi güçlü bir hale gelmektedir.
• Kötü kolesterol ile savaşmaktadır.
• Enerji vermektedir.
• Anti bakteriyel özelliklerinden kaynaklı olarak bakterileri temizlemektedir.
• Sindirim sistemini rahatlatmaktadır.
• Mantar oluşumunu engellemektedir.
• Hücre yenilenmesi sırasında iyi bir destekçidir.
• İnlamasyon riskini azaltmaktadır.
• Kan basıncı bu çay ile azalacaktır.
• Sindirim sistemine olumlu katkıları olan çay kilo vermeye yardımcıdır.
• Çay sayesinde kansere yakalanma riski düşmektedir.
• Zararlı mikroorganizmaların büyümesi engellenmektedir.
• Hücrelerin hasar ve oksidasyonu düzenlenmektedir.
• Herpes kopmaları, uçuklar, iltihap gibi dış faktörler ile savaşmaktadır.
• Serbest radikaller bu çay sayesinde yok edilmektedir.
• İmmun sistemi destekleyen çay, insanların kısa sürede hasta olmasının önüne geçmektedir.
• Parkinson ve Alzheimer riskini en aza indirir.
• İnsanların tokluk hissetmesini sağlayarak yemek yeme isteğini minimuma indirmektedir.
• Beyindeki işlevsellik çay sayesinde artmaktadır.
• Diş ağrılarının hafiflemesi için bu çay tüketilebilmektedir.
• Genetik hasarların engellenmesi çay ile mümkün olabilmektedir.
• Kemik iltihapları çay ile geçebilmektedir.